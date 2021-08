Nirvana es demandado por el protagonista de la portada de “Nevermind” 30 años después

Nirvana cumple 30 años del lanzamiento de “Nevermind”, un álbum de música que se convirtió en toda una leyenda y cuya portada es actualmente blanco de la polémica debido a que su protagonista ha demandado a la agrupación por explotación sexual infantil.

En la portada de “Nevermind”, que vio la luz en 1991 y que tiene grandes éxitos como “Come as You Are”, se puede ver a un bebé dentro de una alberca con un billete de un dólar que está sujetado por un anzuelo.

La portada de “Nevermind” es todo un ícono de la música al igual que el álbum que logró vender 30 millones de copias, llevando a Spencer Elden, el entonces bebé protagonista, a muchas otras partes del mundo con su rostro en este disco.

Sin embargo, Spencer Elden decidió emprender una batalla legal contra Nirvana pues aseguró que no podría haber dado su consentimiento ya que en ese momento era un bebé de cuatro meses, y sus padres tampoco lo hicieron, esto según el sitio TMZ que habría tenido acceso a la demanda.

Spencer Elden alega “daños de por vida”

Pitchfork, sitio especializado en música, señaló que en el documento también se menciona al fotógrafo Kirk Weddle y a los sellos tras el lanzamiento del álbum pues en ella el demandante aseguró haber sufrido “daños de por vida”.

“El daño que ha sufrido incluye angustia emocional extrema y permanente con manifestaciones físicas, interferencia de su desarrollo normal (...) y otras pérdidas que se describirán y probarán en el juicio sobre este asunto ”, indica en la demanda.

Spencer Elden relató a The Guardian en 2015 cómo es que se convirtió en parte de la portada de “Nevermind”, indicando que su padre había sido contactado por el fotógrafo Kirk Weddle en aquel momento para que su hijo fuera parte del proyecto.

Los padres de Elden recibieron 200 dólares -el equivalente a poco más de 4 mil pesos- por la fotografía, que más tarde se convertiría en una de las más recordadas de Nirvana. En 2016 expresó a la revista GQ su frustración pues sentía que “pasaron por encima de sus derechos como persona”, además dijo no tener ganancias por su imagen en el disco.