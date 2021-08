David Beckham no pierde el estilo ni la magia; así se lució en la cancha con todo y traje | VIDEO

Este fin de semana, el Inter Miami, derrotó por 3-1 al Toronto en la MLS, sin embargo, el resultado y el juego en sí pasaron a segundo plano pues el encargado de robarse los reflectores fue el presidente del equipo de Florida, David Beckham, quien previo al partido dejó ver que su calidad futbolística está intacta al lucirse con un gesto técnico que se hizo viral en redes sociales.

Como se mencionó antes, David Beckham es el presidente del Inter de Miami y uno de los principales promotores dela MLS en el mundo, previo al partido de su equipo del sábado 21 de agosto saltó a la cancha para saludar a algunos jugadores del plantel que calentaban para el encuentro, sin embargo, no pudo resistirse y comenzó a dominar el balón y momentos después ya estaba intercambiando pases con uno de los jugadores.

Luego de demostrar que todavía un tiene un excelente dominio del balón, el “Spice Boy” finalizó la sesión con una impresionante recepción, la cual se hizo viral en redes sociales por su gran dificultad técnica.

El video del momento fue compartido a través del perfil oficial de Instagram del exjugador de 46 años y acompañó el video con el texto “Creo que podría necesitar un nuevo par de zapatos”, por lo que los halagos por parte de sus seguidores y de excompañeros no se hicieron esperar, incluso, le recomendaron volver a las canchas.

Se convierte en un aficionado más

David Beckham ha realizado un trabajo monumental como presidente y propietario del Inter de Miami pues luego de haber fundado el equipo en 2018 y tras su primera temporada de “The Herons” en la MLS, el equipo ya tiene una buena base de seguidores gracias que el ex galáctico se ha encargado de generar identidad entre los aficionados del club y muestra de ello es que durante este último partido del fin de semana de su equipo se tomó el tiempo para convivir con los aficionados y alentar como si fuera un aficionado más, por lo que se ha convertido en una de las figuras más queridas del futbol en Estados Unidos.

El inglés convivió con los aficionados de su equipo. Foto: IG: intermiamicf

Busca fichar a Messi

De acuerdo con información emitida por el portal del diario británico “Daily Mirror”, David Beckham no ha quitado el dedo del renglón y quiere fichar a Messi para que finalice su carrera en el Inter de Miami de la MLS. Dicho medio señaló que el ex astro inglés no pretende llevar a Messi a Estados Unidos a la brevedad, sin embargo, planea hacerlo en aproximadamente dos temporadas para que viva sus últimos años activo en buen nivel.

Incluso, el medio anteriormente citado, señala que le llegada de Messi podría darse debido a que en sus últimas vacaciones en Miami, el astro argentino compró una lujosa propiedad en Miami con miras a habitarle en un futuro, cuando fiche con el equipo de David Beckham.

Con información de medios.