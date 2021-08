Evangelion: Todo lo que debes saber para armar un maratón de la saga este fin de semana

La nueva película de Neon Genesis Evangelion llamada Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon a Time está disponible desde la madrugada de hoy en Amazon Prime Video, pero no es todo, sino que también llegaron las tres películas anteriores, con lo que podremos ver el final (ahora sí final) de la tan aclamada serie japonesa.

Así es, ya mismo podrás maratonear todas las películas de esta franquicia que ocurren después de la serie y de la película The End of Evangelion. Los filmes están llenos de acción, una animación sin igual y todo el existencialismo que esperaríamos de esta franquicia tan popular en Japón y en el mundo. Así que es una buena opción para ver durante este fin de semana.

Estas son algunas cosas que debes saber para entender las películas

Es una serie muy aclamada. Foto: Especial.

¿Listo para pensar en la vida?

Aquellos que finalizan con los 26 episodios de la serie y la película The End of Evangelion suelen llegar a dos pensamientos comunes: “No entiendo nada y me siento deprimido; Hideaki Anno (creador de la serie), te odio”, es un comentario recurrente entre los fans. Es sabido que Hideaki Anno ideó la obra como proceso terapéutico para lidiar con sus propias ansiedades y su profunda depresión. Es por este motivo que temas como los vínculos afectivos y el lugar que uno ocupa en el mundo son parte central del argumento.

Hay referencias religiosas

Hideaki Anno parece tener un fetichismo especial por la simbología de las religiones abrahámicas,algo poco común entre los japoneses; durante toda la serie se muestran cruces católicas y referencias cabalísticas propias del judaísmo y el cristianismo. Muchos críticos señalan un paralelismo entre Shinji (Adán), Asuka (Lilith) y Rei (Eva).

¿Qué hay de la psicología freudiana?

El psicoanálisis juega un papel muy importante en Evangelion, muchos consideran que la relación de los pilotos con los EVA (los robots gigantes) puede analizarse en términos freudianos de conflicto interno manifestado en las relaciones traumáticas con sus padres. Otro tema del psicoanálisis de Freud que se maneja en la serie es el dilema del erizo, el Trastorno de Ansiedad por Separación (alejarse de los padres) y Tánatos, el impulso de muerte materializado en Rei Ayanami.

msb