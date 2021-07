Los de 18 a 29 años harán 'Tinder presencial' en su vacunación vs Covid-19, ¿a qué se refieren?

La vacunación contra Covid-19 en México inició el pasado mes de diciembre, primero con el personal de Salud y después con los adultos mayores, quienes eran los sectores más vulnerables ante este nuevo virus que sugió a finales de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Poco a poco otros grupos de edad además de los maestros y otras personas que laboran en instituciones educativas también ya recibieron su vacuna o al menos, la primera dosis. De acuerdo con recientes reportes, más de 31 millones de personas ya cuentan con el biológico.

Pero justo a inicios de junio comenzó a disminuir el ritmo de la vacunación, que en ese momento tocaba a las personas mayores de 40 años; es decir, los treintones, millennials y centennials ya esperaban con ansías su pre-registro y éste nada más no llegaba; sin embargo, hace un par de semanas el tan anhelado día llegó, al menos para los que tienen entre 30 y 39 años, cuya vacunación, por ejemplo, inició este martes en la Ciudad de México.

¿Pero qué pasó con los millennials mas jóvenes y los centennials? Al menos en redes sociales parecía que eran los más afectados por el confinamiento, pues, a pesar de ser una generación digital, al parecer extrañaban mucho la convivencia social fuera de casa. Pues bien, para buena fortuna de 'la chaviza', el pre-registro para recibir la vacuna contra Covid-19 fue abierto la noche del lunes 5 de julio y esto fue motivo de celebración.

¡Los más jóvenes celebran que ya tendrán vacuna!

Los memes no se hicieron esperar, muchos ya celebran que una vez que reciban la vacuna podrán volver a la vida normal, sin embargo, es importante recordarles a los más jóvenes que el hecho de que recibas el biológico no te hace inmune al virus, sino que reduce la posibilidad de que éste te ataque menos agresivamente o de que termines en el hospital si te infectas; además de que, para que la vacuna funcione, debe pasar cierto tiempo y que ya tengas el esquema completo.

En México actualmente se tiene aprobado el uso de seis vacunas: Pfizer, Astra Zeneca, Johnson y Johnson (sólo en la frontera norte), Covaxin, Sinovac, Sputnik V y CanSino (sólo para sector educativo); sin embargo, la Secretaría de Salud (SSa) ha insistido en que la vacuna no es suficiente para evitar la propagación del virus, esto quiere decir que aunque los más 'chavos' quieran volver a su vida normal no se deben dejar de usar cubrebocas, gel, ni abandonar la sana distancia, porque "ya no volveremos a la normalidad como la conocíamos", solía repetir en sus conferencias vespertinas el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

No obstante, los millennials más jóvenes y centennials que entran en este grupo de edad próximo a recibir la inoculación ya quiere volver a salir (repetimos, con sus debidas medidas sanitarias) y hasta organizar el 'Tinder presencial', en redes sociales todos hablan de esta práctica y aquí te explicamos de qué se trata.

Como muchos sabemos, Tinder es una de las aplicaciones más populares para conocer personas y concretar citas, lo interesante de ella es que puedes 'hacer match' con personas que se encuentren en determinado radio de distancia y concretar un encuentro si así lo deseas (pero si no, sólo pueden conversar y ya).

Generalmente las personas que se encuentran en el radar de esta app tienen gustos afines y quien esté buscando un 'match' puede seleccionar con quién sí y con quién no quiere interacturar, dependiendo de la descripción que tengan en sus perfiles. Y, como buena generación digital, Tinder es de las plataformas favoritas de los más jóvenes para conocer gente.

Pues bien, ahora con esto de la vacunación (y de que hay que hacer fila para recibirla) los millennials y centennials descubrieron que el día que les toque la aplicación de dosis, habrá mucha gente de su edad ahí y que posiblemente puedan conocer nuevos amigos o 'hacer match' con alguien.

Por ello es que tras leer los mensajes de los chavos, los que son millennials de la vieja guardia o de otras generaciones no logran dimensionar cómo es que los más jóvenes celebran esto, cuando ellos están acostumbrados a concretar relaciones de todo tipo en persona y quizá no tanto por medio de una plataforma digital. Pero es sólo eso, somos de diferentes generaciones y nuestras formas de socializar varían.