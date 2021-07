“Princesa” de la robótica: Arantza Méndez busca inspirar a más niñas a entrar a este mundo

Es común que las niñas sueñen con ser princesas como las que ven en las películas, pero Arantza Méndez, una joven de 18 años, quiere mostrarles que la fantasía no está alejada de la realidad y que a su manera, ella se ve como una princesa en el mundo de la robótica, en donde todos los días trabaja para destacar.

Méndez llegó a esta área a los 7 años, sus padres la llevaron a tomar un curso de verano y quedó sorprendida al darse cuenta que todo lo que imaginaba podía crearlo con distintas piezas, siguió asistiendo a clases en Robotix, una organización que impulsa y fomenta la educación tecnológica, y hasta la fecha ha participado en distintas competencias nacionales e internacionales de robótica, siendo campeona en varias.

“Dar vida con la tecnología y robótica a lo que imaginaba me atrapó, pero era jugar constantemente, y sin darme cuenta iba aprendiendo al mismo tiempo. Ahora me gusta dar solución a distintas problemáticas, hubo una competencia que era acerca de los desastres naturales y pensamos en los incendios forestales e hicimos un prototipo de un robot bombero”, contó.

Este año comenzará sus estudios en Ingeniería Mecatrónica, y se prepara para ir al International Astronautical Congress, el evento más grande e importante de la industria aeroespacial del mundo, que se celebrará en Dubai este 2021. Lo que la tiene emocionada, porque podrá conocer a gente de la NASA y otras agencias espaciales. En este congreso, Arantza dará una conferencia sobre la relación de los humanos y los robots en el futuro y en las misiones espaciales.

En las competencias de alto rendimiento era la única niña, pero vio que en otros países, esta disciplina era igual de relevante para hombres como para mujeres, por eso busca inspirar con su ejemplo a que más adolescentes se unan.

“He sido coach y juez en algunas competencias, trato de contar mi historia para que vean que no es un mundo de puros niños, porque si ellas tienen esas ganas de hacerlo, no deben dejar que el miedo las detenga y tampoco que piensen que no cuentan con las herramientas suficientes para lograrlo, porque pueden ir aprendiendo en el camino”, afirmó.

Su trabajo ahora es reconocido por Disney Princesas, quienes la invitaron a formar parte de la campaña “Tiempo de Celebrar”, la cual busca motivar a los infantes a perseguir sus sueños.

“Me gusta que puedan aterrizar el concepto, que no se vea a las princesas como algo inalcanzable, que muestren que personas como yo o cualquiera puede ser una princesa, porque a una princesa la hacen los valores que tiene, todo el tiempo y pasión que le dedica a sus cosas”, señaló. Incluso, se identifica con Bella, porque es una chica diferente a las personas de su aldea, también admira a Aurora, porque siente que sus hadas madrinas son su mamá, tía y hermana que la han ayudado a seguir trabajando.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

