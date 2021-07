Tener un perro guía es la diferencia entre ser independiente y no serlo, afirma Lucero Márquez

Lucero Márquez, quien se autodenomina como "la ciega más visual", aseguró que contar con un perro guía es la diferencia entre ser independiente y no serlo en un lugar como la Ciudad de México, en donde sigue habiendo cierta discriminación para las personas con discapacidad visual.

En entrevista con Ana María Lomelí y Julieta Santos, en Hagamos Agenda a través de El Heraldo Radio, Márquez resaltó que los perros guía son un par de ojos y se convierten en la extensión de las personas que los necesitan, por lo que se debería permitir su entrada a todos los lugares, sin importar que sean pet friendly o no.

"Soy fan del 'crossfit', pero también lo es 'Kyler', aunque aprovecha el tiempo para dormir y roncar de manera placentera", dijo Lucero Márquez, quien además de entrenarse arduamente también también trabajar como distribuidora de una empresa de soluciones antienvejecimiento, pero siempre está en busca de más, porque "siempre tenemos que seguir educándonos".

Afirmó que tener un can de este tipo no es algo sencillo, porque la persona que lo quiera adquirir debe cumplir una serie de requisitos, pues no son mascotas, son seres vivos que también necesitan muchos cuidados y atenciones específicas, pero lo más importante es que lo solicitantes deben ser rehabilitados invidentes, esto quiere decir que deben saber usar bien el bastón para desplazarse.

En su caso, expresó que "Kyler" es su segundo perro guía, a quien trajo de una escuela que se llama Leader Dogs For The Blind, que se encuentra en Estados Unidos. "Un requisito importante es demostrar que se cuenta con la solvencia económica suficiente para tener a un can de este tipo", detalló.