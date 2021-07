Mujer pasea el cadáver de su bebé; la mató por tener "un chip de la bestia"

En Brasil, una mujer de 21 años salió a pasear el cuerpo de su bebé recién nacida y se dirigió a casa de su amiga para platicar. Sin embargo, una vez que llegó a su destino, la amiga en cuestión notó que había algo extraño en la situación, pues la menor no emitía ningún ruido, no se movía y no realizaba las típicas actividades de los bebés con esa edad, por lo que decidió acercarse solo para verificar que todo estuviera bien.

La mujer notó que la bebé estaba envuelta en varias cobijas, por lo que procedió a descubrirla para darse cuenta de que, además de presentar signos de violencia, la pequeña ya no contaba con signos vitales. Ante la emergencia bajo la que se encontraba, trasladó a la menor a la Unidad de Atención de Emergencia de Jardim Leblom en Vila Bandeirante, Campo Grande, la capital del estado Mato Grosso del Sur en Brasil.

La bebé estaba envuelta en varias cobijas. Foto: Pixabay

¿Qué ocurrió después?

A pesar de los esfuerzos de las personas profesionales de la salud para reanimar a la pequeña, los esfuerzos fueron inútiles, pues la muerte de la bebé había ocurrido mucho tiempo atrás, lo que resultó irremediable. Una vez que se declaró la muerte de la niña, la mujer fue cuestionada y las investigaciones comenzaron. Los especialistas informaron que la pequeña presentaba varias heridas, signos de ahogamiento y algunas otras señales que indicaban que había sido abusada sexualmente.

El hecho fue difundido el 23 de junio de 2021, cuando los medios de comunicación brasileiros comunicaron que la madre había sido la responsable de la muerte de su hija, quien tan solo tenía cinco meses de edad. Esto provocó conmoción a nivel internacional, por lo que se ha solicitado más información al respecto. De acuerdo con las autoridades encargadas, la madre de la bebé confesó haberla matado mientras la bañaba.

La menor de 5 meses fue asesinada por su madre. Foto: Pixabay

Avances en la investigación

Fernanda Piovano, delegada especializada de Atención a la Mujer, resultó ser una de las encargadas de la investigación, por lo que pudo informar que el médico de guardia identificó las heridas y comenzó las maniobras necesarias para tratar de reanimar a la infante. De acuerdo con el diario O Tempo de Brasil, la identidad de la madre es desconocida, pero se sabe que tiene otros dos hijos pequeños. La mujer aceptó haber asesinado a la bebé por tener "un chip de bestia en la cabeza", pero desconoció la agresión sexual. Al respecto, la joven ya fue detenida y se encuentra bajo investigaciones por parte de las autoridades.

aar