Doctor Strange: Revelan qué sucedió con Christine Palmer ¿volverá en la secuela?

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” es una de las cintas más esperadas de Marvel y ya crecen rumores sobre lo que sucederá en la secuela; sin embargo, una de las grandes interrogantes es lo que sucedió con la médico Christine Palmer.

Interpretada por Rachel McAdams, en la primera entrega de la cinta de Marvel se mostró que Christine Palmer y el Doctor Strange habrían tenido un romance en el pasado, algo que los fans esperaban continuara durante la cinta, pero no sucedió.

Fue el escritor C. Robert Cargill quien terminó con las dudas de los fans y reveló lo que sucedió en realidad con este personaje. Durante el hilo de Reddit en el que respondan a fanáticos, señalaron que se separaron al final de la cinta: “Ellos siguieron sus propios caminos y se convirtieron en el que se les escapó”.

Rachel McAdams volverá para secuela

Se espera que la historia de amor entre estos dos personajes continue en la secuela, pues se confirmó la participación de Rachel McAdams una vez más con este personaje.

Luego de estar seis años fuera del Universo Cinematográfico de Marvel, la actriz volverá para “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” cuyo estrenó será en el 2022.

“También creo que es importante concentrarse en su constante alienación. El Doctor Strange pasa tanto tiempo con seres poderosos que las cosas terrenales se quedan en el camino y constantemente debe ser devuelto a la realidad y recordarle que las pequeñas cosas importan por igual”, detalló el escritor C. Robert Cargill.

cvg