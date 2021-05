Doctor Strange 2: Crecen rumores sobre misterioso villano en la película de Marvel

Aunque se han dado pocos detalles de la cinta “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” éstos han llamado poderosamente la atención de los fans de Marvel, como el más reciente con el que se habría revelado el nombre del villano al que se enfrentará el Hechicero Supremo.

Las cintas de Universo Cinematográfico de Marvel siguen dando de que hablar y luego de las miniseries estrenadas en Disney Plus, el regreso a las salas de los principales superhéroes ha despertado la inquietud de los fans por saber más sobre la secuela.

The Illuminerdi anunció quien podría ser el villano que atacaría en la cinta “Doctor Strange 2” y que ya ha sido señalado en otras ocasiones por los fans, pero esta vez reaparece con más fuerza prometiendo ser parte de la secuela.

El ser con una gran maldad al que podría hacer frente el Doctor Strange es Shuma-Gorath, cuyo plan, señaló el periodista Daniel Ritcham es usar los poderes de América Chávez para controlar el mutiverso, algo que creará caos en la cinta.

Villano en "Doctor Strange 2". Foto: Instagram

Más del villano en “Doctor Strange 2”

Sobre los poderes de América Chávez, que podrían ser usados por este villano, se sabe que puede volar, tiene super velocidad y fuerza sobrehumana, así como invulnerabilidad y puede realizar viajes interdimensionales.

América Chávez es la segunda mujer en usar el nombre de Miss América y fue la primera superheroína LGBTI latina. Sobre Shuma-Gorath, fue lanzado por primera vez en los cómics en 1972 y desde entonces es el reconocido enemigo del Doctor Strange.

Físicamente es un ser similar a un pulpo, pues tiene tentáculos y es el líder de más de cien realidades alternativas. Entre los poderes de este villano se encuentran la proyección de energía, levitación y alteración de la realidad.

Hasta el momento la presencia de Shuma-Gorath es sólo un rumor, sin embargo, crece cada vez con más fuerza al igual que aquellos sobre la presencia de la Bruja Escarlata y Spider-Man en la cita.

