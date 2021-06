¿Cuándo y a qué hora se estrena 'Loki'? Esto lo que se espera de la nueva serie de Marvel

Por fin regresa a nuestras vida “Loki”, sin embargo esta vez en la pantalla chica. Ahora podremos ver nuevas aventuras el Dios del Engaño, cuya última aparición en las películas de Marvel fue en la película Avengers: Endgame (2019).

Hay que destacar que esta nueva serie ha causado expectación entre los fans de Marvel, pues esta no solamente retomará la historia del villano, sino también tendrá cameos de otros personajes emblemáticos.

¿Qué veremos en “Loki”?

De acuerdo con los adelantos, “Loki” se convertirá en uno de los estrenos favoritos del mes en Disney Plus. En ellos Marvel confirmó el verdadero género del personaje.

Hay que recordar que la serie protagonizada por Tom Hiddleston es la tercera serie de Marvel que se estrenará Disney Plus, tras la exitosa "Wandavision", y de "The Falcon and the Winter Soldier".

¿A qué hora se estrena 'Loki'?

La serie estrenará su primer episodio este miércoles 9 de junio, mismo que tendrá una duración de 51 minutos y estará disponible desde las 3 de la mañana (México) tiempo del centro del país.

Hay que señalar que al igual que las otras dos series de la plataforma, cada semana, se estrenará un nuevo capítulo y esta temporada contará con un total de seis episodios.

El elenco completo esta conmformado por Owen Wilson (agente Mobius), Wunmi Mosaky (Hunter B-15), Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Sasha Lane, Jon Levine, Richard E. Grant y Chris Bewste.

Finalmente hay que señalar que “Loki” es de género fluido, es decir, que no se identifica con una sola identidad de género, sino que circula entre varias

