WhatsApp: Cómo saber si alguien que no conoces te tiene en sus contactos

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas alrededor del mundo gracias a las posibilidades de comunicación que ofrece para los usuarios. Sin embargo, durante los últimos años se ha visto envuelta en controversias que van desde las razones por las que deja de funcionar hasta sus términos y condiciones que, presuntamente, violan la privacidad de las personas que aceptan lo que les dice la pantalla.

A pesar de los conflictos al respecto, WhatsApp también cuenta con funciones y actualizaciones que la convierten en una de las mejores aplicaciones de mensajería instantánea, indispensable para el ámbito personal, educativo y hasta el laboral, pues ya forma parte de las herramientas cotidianas que nos simplifican la vida. Además de representar una forma más de estar en contacto con aquellas personas que forman parte de nuestros círculos cercanos, esta aplicación también cuenta con ciertos trucos que te revelarán situaciones que no habías imaginado.

Los términos y condiciones de WhatsApp han sido objeto de polémica. Foto: Pixabay

Herramientas ocultas

La posibilidad de saber si una persona desconocida te agregó a tus contactos o su una persona conocida te eliminó es real. Ya no pases más horas dudando de si fuiste bloqueado, con este truco podrás comprobarlo con tus propios ojos; este truco es uno de los tantos ocultos que tiene WhatsApp, aunque no muchos tengan conocimiento al respecto. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Para poder cumplir con tu cometido deberás acudir a las listas de difusión, la característica que te permite enviar un mismo mensaje a diferentes personas al mismo tiempo, ya sea para dar un aviso importante, hacer una invitación o simplemente mandar buenos deseos durante las fiestas decembrinas. Lo que podría parecer una opción tan simple, será la base para que puedas acceder a la información que necesitas.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas. Foto: Pixabay

¿Cómo saber si me agregó alguien que no conozco?

Para poder continuar con tu cometido deberás hacer una lista de difusión y enviar un mensaje. Si cuentas con sistema operativo Android deberás dar clic en los tres puntos localizados en la esquina superior derecha. Si cuentas con sistema operativo iOS solo tendrás que desplazarte al apartado de chats. En ambos sistemas encontrarás la opción "nueva difusión", donde deberás dar clic y seleccionar a los contactos que desees.

Cuando selecciones a tus contactos, tendrás que enviar un mensaje de prueba, puede ser lo que tú quieras. Después de una hora de haber enviado el texto deberás ingresar a la lista de difusión que creaste, presionarla por unos segundos y esperar a que aparezca el menú secundario. Da clic a la opción "Info" y podrás verificar quiénes ya leyeron tu mensaje, lo recibieron y no lo han abierto y a quiénes no les llegó.

Aquellas personas que te tienen en sus contactos sin que tú las conozcas estarán entre quienes recibieron o leyeron tu mensaje y quienes te han borrado son quienes no lo recibieron. Verifica la información de aquellas personas que no reconoces y si sientes desconfianza, procede a bloquearlas. No olvides revisar tu configuración de privacidad. Bloquea a las personas que no conozcas. Foto: Pixabay

