WhatsApp "se arrepiente" y da marcha atrás a las nuevas políticas

La aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, dio a conocer en enero de 2021 que realizaría algunos cambios en sus políticas de privacidad, causando revuelo y confusión entre los usuarios al no saber realmente lo que iba a pasar con sus datos o si corrían peligro. El 15 de mayo fue el plazo "final" para que los usuarios aceptaran sus nuevos términos y condiciones, en caso contrario sus cuentas dejarían de funcionar.

Estas nuevas políticas de privacidad tienen como objetivo establecer perfiles con información unificada de ambas plataformas, Facebook y WhatsApp, con el fin de poder beneficiar a los usuarios, personalizar la publicidad y ofrecer servicios que faciliten las experiencias de compra y un mejor soporte técnico.

Sin embargo, a dos semanas de que el plazo se venciera, muchos usuarios continúan utilizando sus cuentas con normalidad, sin necesidad de aceptar las políticas.

¿Qué pasara si no acepto los nuevos términos de WhatsApp?

Entonces, ¿Qué pasará ahora? Originalmente la empresa aseguró que si las condiciones ya han sido aceptadas, no deberás preocuparte por nada, pues tu cuenta de WhatsApp seguirá funcionando de manera normal.

Por otro lado, si aún no las aceptas, no te preocupes. Hoy, 31 de mayo, el servicio dio marcha atrás, por segunda vez, y anunció que no limitará la funcionalidad del servicio a nadie, por ahora.

Según informes de The Next Web, después de hablar con los gobiernos y los defensores de la privacidad, no restringirá ninguna funcionalidad, incluso si no acepta la política por ahora:

Dadas las discusiones recientes con autoridades y expertos en privacidad, queremos dejar en claro que actualmente no tenemos planes para limitar la funcionalidad de WhatsApp para aquellos que aún no aceptan la actualización. Continuaremos recordando a los usuarios de vez en cuando sobre la actualización.

Así que si no has aceptado las nuevas políticas, no te preocupes, continuarás disfrutando de la aplicación de forma habitual, hasta que WhatsApp indique lo contrario.