Mujer vive un amor prohibido, su amado es ¡un EXTRATERRESTRE!

El de Abbie Bella, de 30 años, es un amor prohibido, porque de quien está enamorada es ¡un ser de otra galaxia! Esta mujer contó que conoció al amor de su vida con un encuentro con seres alienígenas y su relato se volvió viral en redes sociales, pues muchos se sorprendieron al ver con la seguridad con que lo cuenta.

Según Bella, estaba desilusionada por el comportamiento de los hombres y constantemente realizaba bromas en las que afirmaba sufrir una abducción para encontrar el amor fuera de este planeta, pero todo cambió cuando comenzó a tener sueños raros que atribuye a los extraterrestres.

¿Qué es lo que pasó entre Abbie Bella y los alienígenas?

Su relato se volvió tendencia tras sostener una conversación con Daily Star, medio al cual le contó que comenzó a soñar con una luz blanca casi todos los días. “Una noche y en mis sueños, una voz me dijo: ‘Espera en el lugar de siempre’. La noche siguiente me senté junto a la ventana abierta de mi habitación y, mientras me dormía, un OVNI apareció y un rayo verde me abdujo”, afirmó Bella.

No quiso fugarse con el amor de su vida. Foto: Especial.

Ella jura que la visitaron cinco alienígenas que describió como “muy altos y delgados”, entre los cuales encontró el amor que tanto había buscado en la Tierra y nunca encontró, pues con uno de ellos sintió una conexión instantánea e inigualable. Sin embargo, su encuentro cercano sólo duró 20 minutos y luego regresó a su casa, porque no quiso aceptar irse para siempre.

No obstante, indicó que está enamorada y que anhela un reencuentro con el ser que denominó como su “alma gemela”. Sin embargo, aunque parece muy segura de lo que dice, todo se trata de una broma, pues ella es actriz y constantemente comparte videos haciendo bromas o interpretando algún papel creado por ella.

msb