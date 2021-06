Hacer contacto con extraterrestres acabaría con la vida en la Tierra

A lo largo de la historia, cientos de personas han dedicado sus vidas a realizar estudios sobre la vida extraterrestre y han logrado recaudar una gran cantidad de evidencia que confirmaría que los humanos no estamos solos en el universo, sin embargo, recientemente surgió una advertencia que sugiere detener los intentos por contactar cualquier tipo de vida extraterrestre pues se asegura que podrían acabar con la vida en la Tierra.

Esta advertencia fue realizada por el reconocido físico estadounidense Mark Buchanan, quien durante mucho tiempo fue editor de las revistas científicas Nature y New Scientist, aseguró que lo mejor para los humanos es no establecer contacto con extraterrestres e hizo un llamado para que se detengan los intentos por contactar cualquier tipo de vida ajena a la de terrícola pues asegura que esto puede ser extremadamente peligroso.

En un artículo escrito para The Washington Post, Buchanan se refirió a los recientes videos que fueron captados por elementos del Departamento de Defensa de Estados Unidos donde se aprecia a diversos Objetos Voladores No Identificados (OVNIS), merodeando sobre embarcaciones de las fuerzas armadas estadounidenses y mencionó que deberíamos estar agradecidos de que aún no se haya confirmado la presencia de alliens en el planeta.

¿Por qué es peligroso?

Buchanan argumentó que su teoría de peligro extremo se basa en la relativa juventud de nuestro planeta por lo que asegura que cualquier tipo de vida extraterrstre que llegue a la Tierra estará mucho más avanzada que los humanos en términos tecnológicos, menciona que hay estrellas en la galaxia que son más antiguas que el sol por lo que podrían haberse desarrollado muchas civilizaciones que ya habrían dado pasos importantes en la exploración del universo por lo que estarían en búsqueda de colonizar la galaxia.

¿Qué pasaría si hacemos contacto con extraterrestres?

El físico estadounidense no descartó la posibilidad de que los extraterrestres busquen evitar el contacto con los humanos, pues asegura que están conscientes de que el intercambio de señales sería catastróficamente peligroso para los humanos. Para ejemplificar la situación, Buchanan recordó lo que ha sucedido cuando dos civilizaciones con tecnología desigual se encuentran y enfatizó que generalmente, las civilizaciones más avanzadas tecnológicamente han esclavizado e incluso destruido a la otra.

¿Qué sugiere el Mark Buchanan?

El científico estadounidense concluyó su texto haciendo una dura reflexión en contra de la regulación sobre estos temas a nivel internacional pues menciona que no considera que sea buena idea que unas cuantas personas tengan acceso a la información clasificada y a la sofisticada tecnología que se emplea para buscar establecer contacto con alienígenas pues considera que la decisión de un grupo reducido de personas podría comprometer seriamente el futuro del planeta.

Buchanan Sugiere abrir la conversación y exponer las posibles consecuencias que puede haber si se establece contacto con vida extraterrestre para que, de esta manera, se tomen decisiones de manera más sabia y con el consentimiento de la mayor cantidad de personas posibles y no solo de un puñado de personas, como se acostumbra.

CBC