Las 5 mejores películas de Netflix para ver en este Día del Padre

Si no sabes como festejar a papá en este Día del Padre, ármate un maratón con estas recomendaciones de Netflix y celebra a papá frente al televisor. Es importante destacar que, la paternidad ha sido un tema que no ha quedado fuera del séptimo arte, pues ha pasado desde la comedia hasta el drama y cintas animadas, para jugar con este tópico. De igual modo, no hay mejor tiempo de calidad que pasar el tiempo al lado de un héroe de nuestra vida con un filme.



De tal padre

Rachel es una publicista adicta al trabajo, la cual es plantada el día de su boda por este mismo problema. Para volver el peor el asunto, su papá, a quién no ha visto desde casi 20 años, se encuentra entre los invitados. Entre varias resacas e idas así como venidas, Rachel y su padre se embarcan en el crucero que esta iba a tomar como luna de miel para reconciliarse, ya que a veces la mejor forma de sanar las heridas es un viaje.

Guerras de papas

Brad Whitaker es el nuevo padrastro de los hijos de su esposa Sara, Megan y Dylan, quienes lo están conociendo poco a poco. Con el paso del tiempo, los niños confían en Brad, sin embargo, una noche el exmarido de Sara, Dylan, llama y se entera que su exesposa tiene un nuevo matrimonio con Brad. Ante esto, Dylan llega a la casa y dice que se va a quedar. Sara duda si dejarlo quedar, pero Brad dice que es bueno para los niños. Lo anterior, dará inicio a una guerra entre Brad y Dylan por el amor de los niños.

No se aceptan devoluciones

Valetín Bravo es un mujeriego que lleva muchas mujeres a su apartamento. Una de ellas es una turista norteamericana llamada Julie Weston a quien como lo ha hecho con muchas otras, le jura amor eterno para lograr que acepte acostarse con él. Veinte meses después, Julie llega con una sorpresa que no esperaba: es padre y, fingiendo que va a pagar el taxi, le encarga la bebé y abandona a su hija con Valentín, quien tendrá que aprender hacer un padre responsable después de sus aventuras.



Se busca papá

Blanca es una niña de 12 años que ama el ciclismo extremo. Sin embargo, un día su madre le prohíbe que practique ciclismo luego de que su padre muriera en un accidente de BMX. Esto no detendrá a la joven Blanca, quien para participar en una competencia contratará a un actor sin que su madre lo sepa y por supuesto las cosas se descontrolarán en esta breve comedia original de la plataforma de Netflix.

El gran pez

Todos hemos escuchado las anécdotas que nos cuentan nuestros padres cuando eran jóvenes, pero ninguna como las Edward Bloom quien ponía un toque de fantasía en sus historias. En su lecho de muerte, su hijo Will irá a visitarlo para que diga la verdad de sus historias. Sin embargo, este se sorprenderá al saber que todas y cada una son verdaderas.