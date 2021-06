Netflix: Esta será la película MÁS CARA en su historia

Ryan Gosling y Chris Evans fueron los actores elegidos para protagonizar "The Gray Man", película que será dirigida por Joe y Anthony Russo, reconocidos a nivel internacional por ser la mente detrás del éxito de Avengers Infinity War y Endgame, dos de las películas más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel, mismas en las que también participó Chris Evans como Capitán América.

El filme estará protagonizado por Chris Evans y Ryan Gosling. Foto: Especial

¿Harán historia una vez más?

En 2019, Netflix logró reclutar a los talentosos hermanos, quienes unieron su productora con la compañía de streaming para innovar en el mundo del entretenimiento con nuevas series y películas que serán originales de dicha empresa. La primera colaboración entre ambas casas fue el mayor acierto. "Misión de Rescate", protagonizada por Chris Hemsworth, se convirtió en la película más vista en la historia de la plataforma y, hasta el momento, acumula casi 100 millones de reproducciones. Tal fue la aceptación de este filme que, incluso, se ha confirmado una secuela.

La segunda colaboración parece resultar tan prometedora como la primera, aunque será un tanto diferente. "The Gray Man" ha significado una de las inversiones más impactantes de la industria cinematográfica y, por supuesto, la inversión más grande que Netflix haya hecho hasta el momento, por lo que las expectativas alrededor se incrementan con cada día que pasa. Sin embargo, todavía no se conocen detalles respecto a la fecha de estreno. Se cree que las filmaciones comenzaron a principios de 2021, pues se retrasaron por la crisis sanitaria en todo el mundo. De no haber más complicaciones, se cree que podría llegar a nuestras pantallas a principios de 2022.

Los hermanos Russo serán los encargados de este proyecto. Foto: Twitter @cinemaverso

Detalles de la filmación

La historia estará basada en la historia homónima de Mark Greaney y abordará la vida de un exagente de la CIA que se convirtió en un asesino a sueldo para salvar la vida de sus hijas aún desconocidas. La nueva misión de Court Gentry (Ryan Gosling) será matar a uno de sus antiguos compañeros, Lloyd Hanson, el personaje interpretado por Chris Evans. En una persecución digna de James Bond, esta película parece ser uno de los próximos éxitos de Netflix.

Además de Gosling y Evans, dos de los rostros más admirados de la industria, celebridades como Ana de Armas Wagner Moura, Jessica Henwick, Julia Butters y Dhanush también formarán parte del elenco, aunque no se ha mencionado cuáles serían los personajes a interpretar. Al ser un proyecto tan importante no solo para Netflix, sino para la historia del cine, se cree que podría ser una producción similar a "The Irishman".

La novela fue publicada en 2009. Foto: Twitter @DKWallAuthor

aar