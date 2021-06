Ofrecen productos gratis de Mercado Libre por mensaje en WhatsApp; empresa anuncia que es FALSO

A través de los grupos de WhatsApp circula un mensaje a nombre de Mercado Libre, en el que se promocionan alrededor de 2 mil productos gratis por el aniversario número 20 de la empresa de Marcos Galperin.

Foto: Tomada de internet

Sin embargo, la compañía emitió un mensaje en su cuenta oficial de Twitter indicando que la información es falsa y un caso de publicidad engañosa, pero que ya se hizo la denuncia.

“El sorteo que está circulando por WhatsApp por el aniversario de nuestra compañía es falso. Se trata de un caso de publicidad engañosa y nuestro equipo especializado ya avanzó con la denuncia”, se lee la publicación.

También la empresa señaló que no realizan ese tipo de rifas y/o cadenas por WhatsApp, por lo que pidieron a los usuarios no hacer caso a la información y, sobre todo, no ingresar datos o información confidencial en sus cuentas.

El sorteo que está circulando por WhatsApp por el aniversario de nuestra compañía es falso. Se trata de un caso de publicidad engañosa y nuestro equipo especializado ya avanzó con la denuncia.

— Mercado Libre Argentina (@ML_Argentina) June 15, 2021

De esta manera, se convirtió tendencia Mercado Libre en Twitter de Argentina.

¿Qué es el phishing?

Este tipo de estafas cibernéticas son muy comunes y se les denomina “phishing”, suplantación de identidad, cuya gran virtud es el engaño.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, el phishing es una técnica de ingeniería social que los ciberdelincuentes usan para obtener información confidencial de los usuarios de manera fraudulenta y así suplantar la identidad de dicha persona. Una de las formas más comunes que realizan estos delincuentes es mandar correos electrónicos y/o mensajes falsos como anzuelo para “pescar” contraseñas, datos personales, números de tarjetas de crédito o débito, entre otros.

Al tener todos estos datos, los ciberdelincuentes comienzan a hacer compras, transferencias o retiran dinero en nombre del usuario que fue víctima del “phishing”.

¿Dónde se puede denunciar estos delitos en México?

En caso de ser víctima de suplantación de identidad, las personas pueden dirigirse a:

Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).

Fiscalía de CABA. Equipo Especializado en Delitos Informáticos.

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.

