Netflix: Estos son las mejores series y películas para maratonear del 7 al 9 de mayo

El mes de mayo arrancó con grandes estrenos en la plataforma de streaming Netflix, de hecho desde hace unos días ya hemos podido disfrutar de varios contenidos que se incluyeron al catálogo ya sea desde películas, series y documentales bastante atractivos para la audiencia.

Es probable que durante la semana no hayas tenido tiempo de ver el estreno de la parte 2 de Selena: La serie, que se integró a los contenidos de Netflix el pasado 4 de mayo, así que si fuiste uno de los que no pudo seguir disfrutando de la serie, este fin de semana no hay pretexto para no perderte la historia de la reina de la música tex-mex.

Las series recomendables

Además de esta serie para este fin de semana podrás disfrutar de El legado de Júpiter, la cual llega desde este viernes 7 mayo al catálogo de Netflix, esta propuesta con su primera temporada desarrolla a lo largo de su historia los conflictos y algunas circunstancias que ocurren cuando la primera generación de superhéroes, ya unos veteranos deben pasar su legado a sus hijos, quienes están poco interesados en el tema.

Otra de las series que llegan para estrenar su cuarta temporada es The Bold Type, la cual podrás disfrutar desde este sábado 8 de mayo, en esta serie que se ha posicionado por su contenido de ambientes exclusivos y lugares de moda, es una comedia dramática que explora la extravagante vida de tres amigas desde el entorno sexual, el amor y la moda.

24 HORAS PARA A ESTREIA DE THE BOLD TYPE NA @NetflixBrasil. pic.twitter.com/HiNXiBradX — The Bold Type Brasil (@boldtypebrasil) May 7, 2021

Películas para este fin de semana

Las series no son lo único que podrás ver sino también algunas películas como son Death Note: La película, Death Note: El último nombre y Death Note: Iluminando un nuevo mundo, una trilogía completa para seguir disfrutando de esta saga, así que si no pudiste verla ahora que llegó a Netflix este es el fin de semana perfecto para hacerlo, aunque si lo tuyo son otro tipo de historias te recomendamos la película Monstruo.

Monstruo estrenada originalmente en el Festival de Cine de Sundance desarrolla la historia de un joven estudiante de cine que es acusado injustamente por lo que es considerado por la justicia como un “monstruo”, así el drama aborda el cómo una persona es vista a través del racismo.

