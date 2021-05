Selena, la serie: Este era el gran dolor de la Reina del Tex-Mex

Este 04 de mayo se estrenó la segunda temporada de “Selena, la serie”, durante los avances que Netflix nos presentó pudimos descubrir que en esta segunda edición podremos ser testigos del crecimiento de la “Reina del Tex-Mex” hablando laboralmente.

Sin embargo, en el final de la primera temporada se quedó en pausa su vida personal cuando el padre de Selena, abandonó en un estacionamiento a Chris Pérez solo porque se enamoró de la cantante y ella de él.

¡Spoiler Alert!

Si no has visto los primeros 5 capítulos de la segunda temporada de “Selena, la serie” es mejor que no continúes leyendo para evitar que te demos información extra.