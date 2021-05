Este es el primer teaser de "1899", la serie de Netflix de los creadores de "Dark"

Jantje Friese y Baran Bo Odar, famosos por ser creadores de la famosa y bien recibida serie 'Dark', se encuentran preparando todo para rodar su nueva serie para Netflix.

La plataforma de streaming anunció ayer su primer avance de esta nueva ficción que nos llevará a las aguas misteriosas a bordo de un transatlántico.

Todo los detalles son un secreto

Por otro lado los detalles de la serie actualmente permanecen en secreto, no se sabe más allá de la sinopsis, en el cual se habla de una grupo de personas que se encuentran a bordo de un barco de emigrantes de varias partes del planeta que va rumbo a Nueva York, sin embargo en pleno camino a su destino se encuentran con otro barco a la deriva en alta mar.

Esta situación transforma su viaje lleno de sueños en una terrible pesadilla. Esta primera temporada contará con ocho episodios.

El elenco de la serie esta serie está integrado por actores y actrices de distintas nacionalidades. Entre los nombres del reparto destacan Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, Maciej Musial, Lucas Lynggaard Tønnesen, Rosalie Craig, Clara Rosager, Maria Erwolter, Yann Gael, Mathilde Ollivier, José Pimentão, Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards, Alexandre Willaume y Anton Lasser.

Cabe señalar que el rodaje inicia justo ahora después de que las condiciones de la pandemia no lo permitían, pues el plan original de los creadores de 'Dark' era rodar en localizaciones reales en diversos países, sin embargo ahora se utilizará una tecnología de set virtual similar al de 'The Mandalorian' de Disney Plus.

En una entrevista Baran Bo Odar declaró que son cineastas muy de la vieja escuela, por lo que están muy acostumbrados a ir a localizaciones reales sin embargo deben adaptarse a los nuevos tiempos derivados a la pandemia por lo que ahora harán uso de la tecnología virtual.