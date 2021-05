Ricardo Ponce: Él es el conferencista acusado de abuso sexual

De acuerdo con su página oficial, Ricardo Ponce es un Guía de Autoconocimiento, que se define a sí mismo como experto en Liberación Emocional, un método que ha apoyado a miles de personas a romper patrones mentales hasta llegar a la "autosanación". Este programa se ha convertido en uno de los más famosos del país y de América Latina, pues ha sido recomendado por aquellas personas que experimentaron el poder de la sanación.

¿Quién es Ricardo Ponce?

Además de dedicarse a realizar retiros espirituales y conferencias, Ricardo Ponce se ha convertido en creador de contenido, gracias a la difusión de los podcasts "Radio Ananda" y "Vibrar es crear". Con más de 2.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Ricardo se ha convertido en un referente cuando de espiritualidad se trata. A través de sus conferencias, Ricardo profundiza sobre los temas referentes al ser humano y a la vida.

"Retiro Bacalar" es una de las ofertas más atractivas que posee en su página web, pues es definido como la mejor forma de compartir que tiene Ricardo: un curso intensivo donde experimentarás una profunda liberación emocional. Además, los eventos de autosanación son descritos como la forma de ayudar a que miles de personas transformen su entorno. Finalmente, otra de sus "formas de compartir" está en las certificaciones que brinda de forma presencial o en línea.

Ricardo Ponce se define como creador de la autosanación. Foto: Instagram @ricardoponce

Acusado de abuso sexual

Sin embargo, esta no es la misma opinión que posee de él Maire Wink, la creadora de contenido que denunció a Ponce como líder de una secta sexual que es posible gracias a los supuestos retiros espirituales que orquesta en favor de la sanación. A través de su canal en YouTube, la influencer narró su experiencia acudiendo como invitada a un retiro de Ricardo Ponce en Bacalar, Quintana Roo; experiencia que incluso recomendó a través de sus historias de Instagram.

Maire Wink llegó a él por recomendación de una persona cercana, por lo que no dudó en seguirlo. Intrigada por su trabajo, la youtuber decidió investigar el costo de sus eventos presenciales, llevándose una impactante sorpresa. El pago general tenía un costo de 55 mil pesos y el ingreso VIP estaba cotizado en más de 70 mil pesos. Aunque estaba decepcionada por no poder acceder a estos servicios, no dudó en escribirle para comentarle algo respecto a una de sus conferencias.

La respuesta del conferencista la sorprendió, pues fue él quien la invitó a su retiro "de chakra del corazón". La situación ocurrió en febrero de 2021, fecha en la que presenció lo que calificó como un "culto de abuso sexual disfrazado de autosanación". De acuerdo con ella, los primeros días no sospechó nada respecto al retiro espiritual, pues todo parecía normal. Sin embargo, no fue hasta unos días después que, aprovechándose de su estado emocional, la invitó a tener un encuentro sexual; situación por la que han atravesado otras mujeres.

Hasta el momento, personalidades como Ashley Frangie, Lety Sahagún y Daniela Magún, integrante de Kabha, se han posicionado al respecto, asegurando que su postura siempre estará con las víctimas.

Ashley y Lety son las voces detrás del podcast Se Regalan Dudas. Foto: Twitter @seregalandudas

