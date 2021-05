¿De qué trata Star Wars: The Bad Batch, la nueva serie de Disney+? Aquí te decimos todo lo que debes saber

A partir de que Disney tomó el control de la franquicia Star Wars no han dejado de sorprendernos con más historias de este fantástico mundo, o más bien, mundos. Ahora nos trae The Bad Batch, o La Remesa Mala, en su traducción al español, una serie animada que los wookies (fanáticos de Star Wars) no se querrán perder.

Esta serie creada por Dave Filoni, viene siendo una secuela y spin-off de la serie Star Wars: The Clone Wars. Es producida por Lucasfilm Animation, y esta cuenta con Jennifer Corbett como guionista y Brad Rau, como director supervisor.

The Bad Batch se estrena mañana, 4 de mayo, considerado como el Día de Star Wars debido a su similitud con una de sus frases más populares en inglés: May the Fourth be with you (Que el 4 de mayo te acompañe), que es parecido a May the force be with you (Que la fuerza te acompañe).

De qué se trata The Bad Batch

La "Fuerza Clon 99", también conocidos como "Bad Batch", son un grupo de soldados clon de élite con mutaciones genéticas que se introdujeron por primera vez en Star Wars: The Clone Wars, que emprende misiones mercenarias después de las Guerras Clon.

Lo interesante es que estos soldados han salido 'defectuosos', por lo que han desarrollado habilidades y capacidades propias, que con libertad intervienen en los conflictos que consideran son injusticias, y llevarán la contraria al Imperio, aunque sus vidas peligren.

Personajes

Dentro de los personajes principales, que son los soldados defectuosos, hay cinco de ellos:

– Hunter: Un clon con los sentidos mejorados y unas habilidades de rastreo únicas.

– Echo: Un clon con mejoras cibernéticas.

– Wrecker: Un clon con la fuerza física aumentada, lo que le da un aspecto fiero y descomunal.

– Crosshair: Un experto francotirador con la vista mejorada.

– Tech: Un clon extremadamente inteligente con habilidades de hackeo.

