¿Quién es Marion Reimers y por qué la atacan en Twitter?

Marion Renate Reimers Tusche es una periodista deportiva nacida en la Ciudad de México que forma parte de Fox Sports. Además de ser analista y presentadora en la cadena, también es narradora. Su pasión por los deportes comenzó cuando era tan solo una niña; fue durante la infancia que practicó disciplinas como tenis, fútbol, atletismo y karate, misma de la que fue campeona nacional.

La Reimers, como es conocida en la industria de la televisión y en las plataformas digitales, es una de las pocas voces femeninas en el deporte en México; situación que le ha valido el reconocimiento internacional, pero también ataques constantes por aquellas personas a las que no les encanta la forma en la que narra los partidos de la Liga Mx, la UEFA Champions League o la Bundesliga.

Foto: Twitter @LaReimers

¿Por qué es tendencia?

La combinación de críticas hacia su trabajo, los insultos, descalificaciones y las palabras de soporte, apoyo y admiración son la razón principal por la que el apellido de la narradora se convierte en tendencia cada cierto tiempo, especialmente cuando es temporada de fútbol, como ocurrió la noche del lunes.

Cientos de internautas decidieron expresar su molestia por su forma de narrar, pues aseguraron que le falta “emoción”, otros tantos también se quejaron por su tono de voz y hasta por sus comentarios a lo largo de la narración de la Liga BBVA Femenil. A través de memes, menciones a su cuenta oficial, solicitudes de que ya no narrara los partidos más importantes y críticas sin sentido, los usurarios de Twitter atacaron a la periodista ganadora del premio a Revelación femenina en el periodismo deportivo 2012, reconocimiento otorgado por el Instituto Superior del Periodismo Deportivo de Buenos Aires.

Foto: Twitter @LaReimers

Más sobre Marion Reimers

En el 2015 la narradora fue nominada a los Premios Emmy deportivos y, a pesar de las críticas, para 2019 ya se había convertido en la primera mujer narradora de una final de la Champions League, el torneo internacional de fútbol más importante del mundo; mismo que es organizado por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol.

Marion es una gran defensora de los derechos de la mujer, la equidad y el feminismo, razón por la que también ha sido blanco de críticas a las que no suele prestar demasiada importancia. Sin embargo, no solo los internautas la han atacado directamente, compañeros del medio también la han insultado y la han descalificado por sus ideales, situaciones que no ha dejado pasar.

Recientemente, Marion Reimers publicó el libro "¡Juega como niña!", un libro en el que la periodista cuestiona todas las ideas que limitan el comportamiento y expresiones de las niñas en cualquier ámbito. En los últimos días participó en un capítulo del pódcast “El café de la mañana” a lado de Paulina Chavira, periodista y asesora lingüística; Alejandra Benítez, Adrianelly Hernández, Marisol Ibarra y Sofía Moreno.

Leyenda

aar