Netflix revela fecha de estreno de "La Casa de Papel 5": VIDEO

Han perdido una batalla. Pero ¿podrán ganar la guerra?

They’ve lost a battle. Can they win the war?



La Casa de Papel: Parte 5.

uD83DuDCA5Vol. 1: 3 Sept.

uD83DuDCA5Vol. 2: 3 Dec.#LCDP5 #MoneyHeist5 pic.twitter.com/jxX7dCc63U