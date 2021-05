Estas son las series y películas que abandonan Netflix en junio

Netflix continúa a la cabeza como una de las plataformas favoritas para disfrutar de series y películas, pues sigue consintiendo a sus usuarios con nuevos contenidos capaces de ocupar las listas de tendencias por semanas, pero no todo es para siempre y algunos títulos abandonan la plataforma en junio del 2021.

En junio de este 2021 llegarán a Netflix algunas de las series y películas más esperadas, entre ellas se encuentra la cuarta temporada de “Élite” que esta vez no contará con la participación de la cantante mexicana Danna Paola, pero promete ser una de las que ocupe el top 10 de los más populares.

Una de las cintas de las que se cuentan los días para su estreno en la plataforma es “La casa de las flores: la película”, de la que ya se han revelado las primeras imágenes y llega luego de un arrollador éxito en su serie.

Abandonan Netflix en junio

Cada vez es más complicado para Netflix complacer a sus usuarios, pues ante la pandemia de Covid-19 que sumió al mundo entero en una larga cuarentena, la plataforma ha resultado un escape para quienes se quedan en sus casas y que devoran cada uno de los contenidos.

Algunos de los títulos aún no son del todo conocidos por los usuarios, pero para otros representa una gran pérdida, como el caso de la docuserie “Expedientes criminales” que relata algunos de los crímenes más atroces en Honduras y cómo afectaron a la sociedad.

“Luis Miguel, la serie” continúa liderando la lista de las más populares en Netflix, pero no se puede decir lo mismo de la bioserie de José José que no ha tenido la misma aceptación que la inspirada en la vida de “El Sol” y por ello ha sido considerada para abandonar la plataforma en junio.

“The Titan Games”, “Expedientes criminales” y “Mother Goose Club: Español” y “ LEGO Friendships: The power of friendship” son otros de los títulos que ya no se verán en Netflix el próximo mes y que resultan una mala noticia para muchos de los usuarios.

Junto estas series y películas se encuentra la salida de “Annabelle” y “Unforgettable” que también abandonan la plataforma de streaming en mayo y que alguna vez provocaron terror entre los cinéfilos.

