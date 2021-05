Hija de Madonna SORPRENDE bailando reguetón con poca ropa | VIDEO

La joven y guapa hija de Madonna, Lourdes León, no ha dejado de sorprender en las redes, pues no cabe duda que a sus 24 años ya es todo una señorita y no teme al posar ropa provocativa o bailar de forma sensual.

Lola aparece en video de La Goony Chonga

La hija mayor de la Reina del Pop parece ser muy fiel a su origen latino, pues recientemente algunos usuarios descubrieron que apareció en el video musical de la Reina del treaggaeton, Kasey Avalos, mejor conocida como La Goony Chonga.

A partir del segundo 50, se puede apreciar a Lourdes con un vestido de color negro, unas arracadas plateadas mientras baila al ritmo de la música durante algunos segundos.

Y aunque el video se estrenó hace unos meses, pocos notaron que Lola estaba en el video, pues ella no lo hizo público y tampoco la trapera estadounidense, quien al parecer es su amiga y seguidora, ya que en varias ocasiones ha compartido historias escuchando música de esta trapera o se dan "me gusta" en redes.

Lourdes enciende las redes

Por su fuera poco, la hija de Madonna no ha dejado de causar controversia, pues en sus últimas publicaciones de Instagram aparece con ropa muy provocativa posando, de hecho muestra bastante piel y hasta aparece recostada en una cama.

Además, la joven parece tener todo el apoyo y permiso de su madre, ya que siempre le regala likes en sus fotos o incluso las comparte.

PAL