Amazon Prime tiene la mejor serie de comedia para maratonear este fin de semana; te decimos cuál

Se acerca el fin de semana y es un gran momento para iniciar una nueva serie. Y para eso te recomendamos una comedia con muy buenas críticas que puedes disfrutar en la App de Amazon Prime. Se trata de Mozart in the Jungle, una serie estelarizada por el mexicano Gael García y que querrás maratonear hasta que se termine.

Mozart in the Jungle cuenta lo que pasa detrás de las cortinas de una orquesta sinfónica. El sexo, las drogas y la música clásica ilustran lo que pasa tras bambalinas y puede llegar a ser tan fascinante como lo que ocurre en el propio escenario. Esta historia tiene un toque muy especial porque te hará reír, pero de manera muy sutil y no de un modo tan simple.

La historia gira en torno a Hailey, que intenta conseguir un puesto en la sinfónica de Nueva York. Además, cuenta la historia de Rodrigo, interpretado por nuestro Gael García, el nuevo y excéntrico director de orquesta.



La comedia de Amazon Prime está basada en el libro del mismo nombre, escrito por Blair Tindall. Fue estrenada en 2014, por lo que podrás disfrutar de las cuatro temporadas que se han grabado hasta el momento. Estamos seguros que desde el primer capítulo quedarás enganchado con la serie.

Gael García es el protagonista de la historia

Esta serie está protagonizada por el mexicano Gael García y cuenta con la participación de grandes estrellas como Malcolm McDowell, Saffron Burrows, Bernadette Peters, Lola Kirke, Monica Bellucci y Christian De Sica.

Desde los primeros capítulos, la serie recibió muy buenas críticas, al grado de que han sido nominados a los Globos de oro en varias ocasiones. Por ejemplo, en 2015 fue nominada al premio por la Mejor serie de comedia y al mejor actor de comedia. Y en el 2016 recibió las mismas nominaciones, aunque aún no ha logrado hacerse de las estatuilla.

Así es que ya lo sabes, es un buen momento para comenzar una nueva serie y Mozart in the Jungle es la opción ideal para maratonear este fin de semana, que nosotros decidimos que podemos comenzar hoy.

