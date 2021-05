The Black Alien: La modificación EXTREMA de Anthony Loffredo para convertirse en un ser de otro planeta | VIDEO

Desde hace mucho tiempo, y ahora que se ha vuelto más visible en redes sociales, -principalmente en TikTok-, hoy en día las personas se hace virales en cuestión de segundos, y gracias a la popularidad de esta plataforma, es que Anthony Loffredo, mejor conocido como "The Black Alien", empezó hace ocho años, modificando su cuerpo por completo para parecerse a un alienígena, mismo que nuevamente fue revelado por el tiktoker Nil Ojeda.

El joven tiktoker revela que "The Black Alien" ha creído siempre en los alienígenas y su objetivo principal es poder demostrar que "cualquier persona es libre y puede hacer lo que quiera", además, Anthony le ha revelado que lleva el 23 por ciento de su todo su proceso.

¿Quién es The Black Alien ?

Anthony Loffredo, es un francés de 31 años, mejor conocido por The Black Alien, el cual, se ha tatuado gran parte de su cuerpo incluyendo la cara, la cabeza incluso, los ojos y lengua, misma que ha sido cortada por la mitad para convertirla en bífida.

Además, se ha sometido a escarificaciones o cortes precisos en la piel para obtener una figura, en este caso en forma de Zigzag, en la parte de las mejillas. No conforme con eso, se ha mutilado las orejas y el cartílago de su nariz, por lo que ahora, no posee nariz y contrario a eso se ha colocado varios implantes subdermales esféricos y ovalados en su cráneo lo que hace que parezcan cuernos.

A través de la cuenta de TikTok de Nil Ojeda, The Black Alien revela varios detalles no ha dicho en ninguna entrevista, como el dolor que ha sentido al hacerse cualquier modificación, en el que la lengua fue la que más le ha dolido, o las veces que ha sido discriminado por su apariencia, en el por ejemplo, no le permiten comer en algún restaurante, por su aspecto físico.

Durante su entrevista, The BLack Alien confiesa que jamás se ha arrepentido de cada una de sus modificaciones que ha hecho en su cuerpo.

Sin duda, no todas las personas están listas para eliminar alguna extremidad como sus orejas o parte de su lengua, ya que cualquier modificación lleva consigo un impacto físico y psicológico, y que muchos siguen los estándares de belleza como respingarse la nariz, levantar el busto, o aumentar el volumen de los glúteos, pero para cualquier modificación, de debe estar seguro de lo que se quiere obtener.

Con información de medios

DRV