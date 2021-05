Dexter tendrá una novena temporada y un "final digno", pero hay malas noticias

Cada década tiene series que marcan a las personas. Muchas son imperdibles, pero no tuvieron finales como tal o las conclusiones no satisficieron a los fans, por lo que muchas de ellas regresarán este 2021 para complacer a los seguidores. Tal es el caso de Dexter (2006-2013).

Hace unos meses confirmaron que habrá una nueva temporada de Dexter y el actor Michael C. Hall regresará como el carismático asesino en serie. Pero ahora parece que la producción quedó varada, porque hay pocos detalles sobre lo que veremos en la nueva temporada, pero los responsables han dicho que quieren darle un final digno.

Para ello contarán con Michael C. Hall, pero… ¿Qué hay del resto de personajes?Parece que no volverá el reparto original. Esta información decepcionó a los más acérrimos fans, quienes consideran que todo sería muy forzado si no vuelve el elenco original.

James Remar, quien interpretó a Harry Morgan, el padre adoptivo de Dexter, confirmó que ninguno de los miembros originales del elenco regresará para la novena temporada. A este personaje pudimos verle en flashbacks, ya que al ver los impulsos asesinos de su hijo, trató de encauzarlo para que siguiera un código y que solo matara a delincuentes.

¿Le darán el beneficio de la duda o se avecina un fracaso?

Los amantes de Dexter creen que el “fanservice”, mesurado, podría salvar a esta producción. Por eso incluir a algunos actores originales podría ser muy satisfactorio para los fans. Sabemos que Jennifer Carpenter no debería regresar, ya que Debra Morgan murió al final de la octava temporada. Pero tendría sentido que Dexter buscara a Hannah McKay (Yvonne Strahovski) y a su hijo Harrison. Pero sin duda sería una lástima que no viéramos a Angel Batista (David Zayas), Vince Masuka (C.S. Lee ) o Joey Quinn (Desmond Harrington), ya que son los favoritos de los fans.

Aunque como la serie de Dexter no regresará a Miami, tiene algo de sentido que no volvamos a ver a nadie del reparto original. Además han pasado muchos años desde los últimos eventos. Por lo que todos esos personajes ya habrán rehecho sus vidas e intentarán olvidar el impacto que tuvo el asesino en serie.

