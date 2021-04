VIDEO VIRAL: Mujer con el récord de las uñas más largas del mundo se las corta tras 30 años

Conocida por ostentar el Récord Guinness por ser la mujer con las uñas más largas del mundo, Ayanna Williams, quien vive en Houston, Texas, en los Estados Unidos, volvió a ser noticia pues tras 30 largos años en los que no cortó sus uñas, por fin decidió cortarlas.

Cabe destacar que mientras ostentó el récord, sus uñas llegaron a medir 7,3 metros, sumando la longitud de las uñas de cada dedo de ambas manos.

La decisión de Ayanna Williams de poner fin a sus largas uñas se dio tras 30 largos años en los que no las cortó ni un poco, argumentando que ya estaba cansada de las limitaciones que le provocaba en su día a día.

Según contó la mujer, debido a sus uñas debía ser extremadamente cuidadosa y pensar cada uno de sus movimientos, por lo que se la pasaba pensando en cuál sería su siguiente movimiento para asegurarse de no lastimarse con sus uñas, contó.

"Tengo emociones encontradas sobre la partida de mis bebés", dijo Williams sobre sus uñas, que ha dejado crecer durante 30 años”.

Inmortalizada en el museo 'Ripley’s Believe It or Not' de Orlando

Pese a que Williams ya no portará con orgullo sus “garras de Wolverine”, estas podrán ser apreciadas por los fanáticos de los récords en el museo 'Ripley 's Believe It or Not' de Orlando, en el estado de Florida.

Cabe destacar que esa mujer no tiene el récord de las uñas más largas de la historia, pues dicho reconocimiento pertenece a Lee Redmond, quien se mantuvo 30 años sin cortarse las uñas llegando a alcanzar una longitud de 8,5 metros.

SSB