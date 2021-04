HISTORIA VIRAL: ¿ROBINSON CRUSOE? Tiene 82 años y vivió 32 años en una isla SOLO

Mauro Morandi, mejor conocido como el italiano Robinson Crusoe, ha vivido solo desde hace 32 años en la pequeña isla de Budelli, un paraíso deshabitado, parque natural de la región italiana de Cerdeña.

Este ermitaño de 82 años había llegado por casualidad a esta isla del parque del archipiélago de la Magdalena en 1989, mientras intentaba llegar por mar desde Italia a la Polinesia.

La isla tiene unos 1.6 kilómetros cuadrados, y es considerada una de las más bellas y salvajes del Mediterráneo, conocida sobre todo por su playa Rosa, formada por diminutos fragmentos de coral y conchas que le dan este color y a la que se puede acceder sólo con permiso.

Morandi dijo que había decidido irse a finales de mes después de varias amenazas de desalojo por parte de las autoridades del parque nacional La Maddalena, que administran Budelli desde 2016 y quieren recuperar su casa y convertir la isla en un centro de educación ambiental.

"He renunciado a la lucha", dijo. “Después de 32 años aquí, me siento muy triste por irme. Me dijeron que tenían que trabajar en mi casa y esta vez parece ser real".