Tripulantes del Ever Given podrían quedar atrapados por años; te decimos la razón

El barco carguero Ever Given puso en jaque a gran parte del comercio mundial debido a que encalló en el Canal de Suez, y obstruyó el paso en esta importante ruta comercial que conecta Europa con Asía y África. Sin embargo, pese a que logró ser liberado, la embarcación permanece varada en un lago artificial de la zona debido a que las autoridades que operan este canal exigen el pago de 916 millones dólares por daños y prejuicios a la empresa propietaria del Ever Given ocasionando que la tripulación conformada por 25 ciudadanos de la India, permanezcan atrapados dentro del buque.

En respuesta, la empresa propietaria del buque carguero optó por hacer frente a la demanda por lo que la disputa legal podría prolongarse durante días, semanas o incluso años y mientras esta situación se resuelve los tripulantes deberán permanecer dentro de la embarcación.

Por su parte, Abdulgani Serang, jefe del Sindicato Nacional de Marinos de la India (NUSI), declaró a The Guardian que los tripulantes no deberían permanecer retenidos debido a que ellos no fueron los responsables del incidente que generó pérdidas millonarias al comercio internacional.

Cabe mencionar que este tipo de situaciones en la que la tripulación se queda varada en barcos es más común de lo que se podría pensar, pues es recurrente que esto suceda y algunos de las causas más frecuentes que originan estas situaciones son disputas salariales, problemas de gestión y propietarios que desaparecen.

De acuerdo con datos emitidos por la Organización Marítima Internacional (OMI), se registraron, al menos, 31 casos de abandono entre enero y agosto de 2020, en los que se vieron implicados 470 marinos.

¿Cómo viven los tripulantes?

Osama Rabie, jefe de la Autoridad del Canal de Suez infirmó a través de un comunicado que la entidad gestora del canal cooperar totalmente para satisfacer todas las necesidades de la tripulación del Ever Given durante el tiempo que transcurran las investigaciones.

Además, se informó que el pasado 15 de abril las autoridades del canal le permitieron a dos tripulantes abandonar el portacontenedores por motivos personajes y no dieron más detalles al respecto, por lo que se desconocen las condiciones bajo las que los tripulantes dejaron la embarcación.

Con información de Infobae y EFE

CBC