Mujer muere luego de pintarse el cabello; te explicamos los daños que causa el tinte de pelo

Recientemente se dio a conocer el caso de Karine de Oliveira Souza, una mujer brasileña de 34 años de edad que luego de tres días de permanecer hospitalizada en cuidados intensivos sufrió muerte cerebral, derivada de una reacción alérgica a los componentes de un tinte para cabello, así lo dio a conocer el medio brasileño Journal da Record.

De acuerdo con los reportes Karine, acudió como lo hacía con regularidad a un salón de belleza del cual ya era cliente frecuente, ese día decidió solicitar otro servicio que en este caso fue su primer tinte en el establecimiento. Los testigos narraron que a los pocos minutos de la aplicación del tinte, la mujer comenzó a sentir molestia y cosquilleo en las manos, lo cual era un indicio de que la reacción alérgica ya había empezado.

A pesar de los esfuerzos de Karine por retirar la mezcla de inmediato, se tuvo que recurrir al llamado de los paramédicos, quienes acudieron de inmediato para auxiliarla, sin embargo, al arribar al establecimiento la mujer ya se encontraba inconsciente, con las pupilas dilatadas y sin pulso, además de presentaba un tono morado por la falta de oxígeno.

Karine, logró llegar al hospital aún con signos vitales pero la reacción alérgica complicó todo el cuadro por lo que sufrió muerte cerebral, y ante los hechos sus familiares decidieron donar sus órganos, que fueron trasladados a Central Estatal de Notificación, Recolección y Distribución de órganos de Goiás.

La alergia al tinte

Uno de los amigos más cercanos a Karine, refirió que está no era la primera vez que le ocurría algo así, pues meses atrás había sufrido un cuadro similar que le ocasionó a la joven un ataque de asma, incluso declaró a los medios locales que la víctima tenía conocimiento de sus alergias, por lo cual ahora se analiza el caso ya que fue negligente al no informar sus alergias.

Con el panorama las autoridades han alertado a los ciudadanos sobre la importancia de informar sobre los padecimientos o alergias, esto con el fin de evitar las reacciones alérgicas que pueden provocar la muerte.

¿Cuáles son los daños que ocasionan los tintes?

Diversos estudios han apuntado a que el uso frecuente de tintes para el cabello y sobre todo decoloraciones pueden generar varios daños que debes considerar para no abusar de estos y no tener que elegir en la balanza entre salud o apariencia, es por ello que te indicamos algunas de estas afectaciones.

De acuerdo con estudios realizados en Suecia el uso constante de tintes aumenta las sustancias químicas cancerígenas en la sangre, además de que levantan la cutícula capilar también eliminan el pigmento natural del cabello y lo debilita, lo cual produce la pérdida de cabello. En algunos casos los ingredientes de los tintes pueden producir alergias como comezón, ardor y urticaria.

