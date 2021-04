DC se arrepiente y pone en la congeladora los filmes de The New Gods y The Trench; fans están decepcionados

Los fanáticos del universo cinematográfico de DC sufrieron un duro golpe, pues las películas de New Gods de Ava DuVernay y The Trench, spin-off de Aquaman de James Wan, fueron oficialmente canceladas por Warner Bros y DC Films.

Por medio de un comunicado, las firmas hollywoodenses sostuvieron que los proyectos permanecerán en sus hábiles manos si es que se reactivan en el futuro. Extraoficialmente se dijo que los proyectos fueron congelados, por ahora, porque tanto WB y DC sintieron que las dos películas no encajarían en los próximos años. Al respecto, DuVernay expresó su decepción con la decisión y los fans replicaorn su opinión, pues se dijeron defraudados.

Eran filmes que prometían

DuVernay (Selma, Scandal) fue originalmente contratado para colaborar con el escritor de cómics Tom King (The Vision, Batman) en New Gods, superhéroes que surgieron después de la destrucción de los dioses clásicos. DuVernay todavía está trabajando actualmente en la serie Naomi de DC.

Y es que Darkseid apareció en Justice League de Zack Snyder, personaje que según los informes, DC Films planeaba presentar como un antagonista central en New Gods, lo cual contradiría ambas tramas.

Sobre Wan (Saw, The Conjuring), quien anteriormente dirigió Aquaman de 2018, estaba programado de manera similar para producir un spin-off centrado en el terror llamado The Trench, que exploraría el mundo de las criaturas de los mares profundos con las que lucha Aquaman.

The Trench sería un filme de terror. Foto: Especial.

¿Qué es lo que sigue?

La próxima lista de películas es el intento de las compañías de establecer una continuidad más consistente entre sus filmes y apostarán por The Suicide Squad de James Gunn; habría un spin-off que se centre en el personaje Pacificador de John Cena, mientras que The Batman de Matt Reeves tendrá como complemento una serie del departamento de policía de Gotham.

Noticias Relacionadas Cobra Kai: VIDEO de Netflix muestra intro de la serie como si fuera un anime

msb