Paramount México: Conoce los precios y fecha de lanzamiento de la plataforma

Tras la llegada del Covid-19, diversas plataformas de streaming, tales como Netflix o Disney+, han tenido que generar mayor contenido para los usuarios, quienes dedican cierto tiempo a estar viendo contenido audiovisual; ahora llega Paramount México.

Y a pesar de la fuerte competencia respecto a las plataformas de streaming, Paramount decide sumarse con contenido diverso, que va desde series hasta películas nuevas.

Este servicio de streaming se estrenó en Estados Unidos en 2014 como CBS All Access, y desde entonces ha ganado diversos suscriptores; sin embargo, tras darse cuenta del potencial que tienen en sus producciones dentro del mercado, decidieron renombrarlo para así relanzar su catálogo a nivel internacional.

Más de 4 mil horas de contenido

El pasado 24 de febrero, Viacom anunció el enorme catálogo que planea llevar Paramount+ para todo el mundo; en total son más de 5000 horas de contenido las que estarán disponibles en la plataforma.

Se trata de películas y series, tanto originales como de archivo, de canales que se consideran ahora “retro”, tales como Nickelodeon, MTV y Comedy Central, así como producciones cinematográficas de Paramount Pictures.

Específicamente hablando de las producciones que tendrá esta nueva plataforma, tales como el remake de Rugrats o el regreso de iCarly; también contendrá el spin-off de Bob Esponja, Kamp Koral. También contará con diversos y famosos MTV Unplugged así como una serie original con Dave Grohl.

También contendrá nuevos capítulos de Frasier, así como producciones exclusivas como las adaptaciones de The Man Who Fell to Earth o el videojuego de Halo; en su catálogo integrará franquicias como The Hunger Games o James Bond y mucho más.

Precios y fecha de lanzamiento

Luego de su lanzamiento en México, las personas que siguen este tipo de producciones se preguntan el costo, así como la fecha de llegada al país y a Latinoamérica.

Recordemos que esta plataforma ya existía en nuestro país, pero decidieron relanzar con el fin de incluir los contenidos de manera internacional, por lo que se podrá disfrutar de esta nueva versión de streaming a partir del próximo 4 de marzo.

Respecto al costo, en un comunicado de prensa, se mencionó que las personas podrán suscribirse a una prueba gratuita de siete días, y posteriormente a una suscripción mensual que costará 79 pesos mexicanos, 19.90 reales brasileños y 299 pesos argentinos.



