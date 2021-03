Luisito Comunica y su viaje a El Salvador; el youtuber ¿visitó un strip club?

El yotuber mexicano Luisito Comunica se halla en Honduras, de acuerdo con lo que él mismo publicó a través de sus redes sociales fue para grabar un episodio de su podcast "En Cortinas", que comparte con el otro youtuber Juan Bertheau, dicho capítulo fue nada menos para entrevistar al presidente de esa nación Nayib Bukele.

El programa aún no se coloca en el canal de YouTube del influencer, pero eso no ha mermado que en las diversas plataformas comparta su viaje a través de esta nación del centro de América.

Luisito esta haciendo mucho turismo, de hecho en una de sus historias de Instagram mencionó que le encantaría invertir en el turismo de El Salvador.

Es por tal motivo que sus seguidores salvadoreños han sacado a relucir que el denominado "Rey Palomo", ha hecho más turismo en 5 días de viaje por su nación que ellos mismos en todos los años que llevan de vida.

No es paja que Luisito Comunica ya conoce más lugares del país en una semana que yo en 24 años

Luisito Comunica en El Salvador

Polémica

A pesar de los motivos de su viaje, la polémica que rodea al empresario se volvió a presentar, pues en una de sus historias publicó que estaba a fuera de un conocido centro nocturno de la nación, el cual lleva por nombre LIPS, el cual se denomina en su propia página de internet como "El único strip club de El Salvador".

Luego de subir este video, el mexicano reaccionó y mencionó que él no había ingresado a tal sitio, que sólo se tomó la foto debido a los MEMES que sus seguidores le hicieron, pero que no está de acuerdo con las actividades que ahí se practican. Sin embargo y a pesar de las aclaraciones las redes sociales explotaron, aunque no necesariamente atacando a "El Pillo".

Luisito sube una historia frente de Lips/ El dueño de la camioneta. pic.twitter.com/akIIu7QUDi — El Kevin (@ElPoll0__) March 4, 2021

