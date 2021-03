Loros momificados hallados en desierto de Atacama fueron transportados cientos de kilómetros vivos

Un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences elaborado por un equipo de científicos que confirmaron el comercio de aves entre los años mil 100 y mil 450, tras analizar a fondo algunos ejemplares de loros momificados encontrados en el desierto de Atacama en Chile.

Según el estudio estas aves fueron parte de una civilización antigua asentada en este desierto que terminó por momificar a estas aves que habían sido transportados desde el trópico amazónico, ubicado a más de 500 kilómetros cuando estaba vivas.

Cabe señalar que los especímenes de loros y guacamayas no son aves nativas del seco desierto, sin embargo, el análisis de varias excavaciones en la zona han identificado sus plumas en lugares de entierro, conservadas en cajas protectoras, y también ha hallado varias de estas aves momificadas en distintos sitios.

Trasladadas hasta Atacama con dificultad

Los expertos que analizaron los restos aseguraron que las aves encontradas en las excavaciones del desierto tuvieron que ser transportadas a través de enormes estepas, del clima frío y terrenos difíciles hasta Atacama, un hecho que ha sido calificado como “asombroso'' por el arqueólogo José M. Capriles, de la Universidad Estatal de Pensilvania.

Cabe destacar que los restos de 27 aves encontrados completos y parcialmente momificados, han aportado pruebas de que la captura, transporte y comercialización de estas aves como mascotas.

Símbolos de riqueza

En el estudio los especialistas apuntaron que las plumas de colores brillantes de las guacamayas, amazonas y otros loros tropicales fueron en aquella época uno de los símbolos de poder y riqueza más importantes para las culturas precolombinas.

Un hecho que llamó la atención de los expertos fue que los loros fueron encontrados momificados con la boca bien abierta y la lengua afuera, otros en cambio tenían sus alas extendidas y hasta el momento no se tiene idea de por qué fueron momificados así.

