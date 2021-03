Marvel podría sacar al rapero T.I. de “Ant-Man 3” tras acusaciones de abuso

El rapero T.I. se colocó como blanco de la polémica por las acusaciones de abuso sexual en su contra y la de su esposa, Tiny Harris, lo que habría traído consecuencias a su vida profesional pues se anunció que no aparecerá en la tercera entrega de “Ant-Man”.

Hasta el momento se sabe que el rapero no aparecerá más en la cinta del Universo Cinematográfico de Marvel, debido a que no figura en los borradores del guión de la cinta “Ant-Man and the Wasp: Quantunmania”, por lo que se ha señalado que no se podría incorporar debido a las denuncias en su contra, informó The Hollywood Reporter.

Además de su papel en la cinta de Marvel, las acusaciones en contra del rapero y su esposa podrían costarle su participación en el proyecto que tenían con MTV Entertainment con el reality “T.I. and Tiny: Friends and familia hustle”, pues anunciaron que fue suspendida la producción.

Sobre la tercera cinta de “Ant-Man” se sabe que estará protagonizada por Paul Rudd y contará con la participación de Evangeline Lilly una vez más y Michael Peña, así como Michael Douglas y Michelle Pfeiffer.

Foto: Instagram

Acusaciones contra T.I.

El rapero y su esposa han sido denunciados hasta el momento por once personas, señalándolos de presunto abuso sexual. Además habrían forzado a personas a ingerir sustancias ilegales para agredirlas.

The New York Times entrevistó al abogado de las víctimas, quien señaló que los abusos se han presentado desde el 2005, el más reciente fue en el 2018.

Aunque ninguno de ellos se conocía, descubrieron lo sucedido por el comportamiento del rapero y su esposa. Hasta el momento han decidido mantenerse en el anonimato, pues temen por su seguridad.

Mientras tanto T.I. y su esposa han negado las acusaciones en su contra y el rapero compartió un video en su cuenta de Instagram en el que habla de las acusaciones: “Es difamación”.

Con información de medios

cvg