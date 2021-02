¡Ten CUIDADO! Advierten los HORÓSCOPOS para este sábado 6 de febrero 2021

Nuevos retos llegarán a la vida de algunos signos del zodiaco, es momento de dejar de lado las desconfianzas y sacar lo mejor de sí para salir bien librados ante un nuevo año. En el amor no ha todos los signos les sonríe este 2021.

Aventuras y grandes oportunidades de trabajo llegarán para los signos del zodiaco que son perseverantes y toman desde este momento las riendas de su vida.

Aries (21 marzo-20 abril)

Parece que las cosas en el amor han ido de maravilla, ya sientes esa confianza de querer estar con tu pareja para toda la vida, anímate y da ese siguiente paso, seguro tu pareja lo está esperando también. Se están presentando cambios importantes en tu vida, los cuales tienes que afrontar con la valentía que te caracteriza; sin embargo, habría gente que no le caigan al 100% estos cambios y tienes que afrontarlo como se debe.

Tauro (21 abril-21 mayo)

No te dejes llevar solo por tus emociones, trata de pensar las cosas un poco antes de llevar un proyecto a cabo, puede que las cosas no salgan bien si continuas por este camino. Trata de liberarse como sea, Tauro si sigues así al final el estrés en tu cuerpo va a poner en riesgo tu salud. Trata de meditar y enfrentar los problemas desde un punto más práctico que lo que estás haciendo ahora.

Géminis (22 mayo-21 junio)

Será un buen momento para tu vida profesional, ya sea porque te van a llamar para una entrevista de trabajo o seguro querrán hablar contigo sobre un posible ascenso, en cualquier caso, no te duermas en tu laureles y sigue esforzándote. Mucho cuidado con el pasado, Géminis. No juegues a la tentación, porque al final siempre acabas mordiendo el anzuelo. Si no quieres repetir la historia más vale que tengas los pies bien plantados sobre la Tierra.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Vas a tener una carga de trabajo muy pesada así que debes poner en orden todo para que los tiempos y el estrés no se apoderen de ti, es importante que revises todo muy bien para que no haya errores. No discutas por cosas que no tienen mucha importancia para ti, Cáncer es importante que no intentes compararte con gente que piensas que es mucho mejor que tú y que está más preparada. cada quién es como tiene que ser.

Leo (23 julio-22 agosto)

Cuida tu salud pues el cuerpo ya está resintiendo los excesos que has tenido últimamente tanto en comida como bebida, ayúdale ingiriendo cosas más sanas y no dudes en acudir a la herbolaria para sanar estos malestares. Ahora quieres lo que tenías antes, pero ya no lo tienes. Andas más nostálgico de lo normal, Leo. Anhelas esa felicidad y despreocupación de antaño y que ahora ha desaparecido, pero has sabido adaptarte a la situación, pues ya no eres tan rebelde como antes.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Preocupaciones económicas han inundado tus pensamientos y eso se ve reflejado tanto en tu desempeño laboral como en lo personal es solo una mala racha, es aconsejable iniciar un pequeño ahorro cada que puedas y así no preocuparte por estos días negros. Las tensiones pueden aumentar en tus relaciones laborales y tu cuenta bancaria podría peligrar. Tu vida amorosa puede solucionarse y encontrar la paz.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

La amistad es algo muy valioso por ello es importante siempre cultivarla, una llamada o mensaje pueden ser muy importantes para tus amigos, considera que ellos te han apoyado en varias ocasiones y no estaría mal recordarles que piensas en ellos. Hoy que Venus tu planeta regente ya está en tu signo, puedes intentar disfrutar de tu Independencia. A pesar de todo lo malo, hoy las cosas están por cambiar. Venus sacará de ti tu lado más seductor. ¡Créetela, Libra! No siempre te valoras como te mereces.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Sentirás que es el momento de reconciliarte contigo mismo y con los demás, Escorpión. Todo este tiempo te has esforzado en dar lo máximo de ti en tu trabajo, pero hay otras cosas que también merecen tu interés. ¡Por fin te darás tregua! Si tienes algo que decir dilo, sin preocuparte por las consecuencias. Pasa tiempo con tu pareja, una cena podría ser buen plan.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Si tiene un poco de tiempo libre, es bueno que lo dediques a los seres queridos, como amigos o familiares, no estaría una comida juntos una tarde de charla para recordar viejos tiempos, esto te hará sentir muy bien. Mucho cuidado con no pasarte de la raya no te exijas tanto, Sagitario. Aunque si tienes que dar lo mejor de ti pero no te presiones hasta que llegue el punto en que te sientas agotado y no puedas tomar ningún descanso. Busca algún cómplice con quién relajarte y desconectar en cuanto puedas.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Debes poner más empeño en tu relación pues las cosas parece que se estuvieran marchitando ,intenta organizar una velada romántica, noche de películas o sorprender a tu pareja con un detalle especial. Hoy te vas a dar cuenta de que cada segundo, por pequeño que parezca, por fin aceptarás que no te sirve de nada estar amargado o estresado por cosas que no te van a dar de comer. Hoy saldrá la luz un Capricornio maduro que lucha hasta el final.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Tus finanzas no han estado del todo bien y hay una deuda que debes saldar, así que si tienes oportunidad desastre de ella cuanto antes, pues podría acumular muchos intereses. Si estás empezando cualquier relación, ahora se despertará tu lado romántico y sensible, pero tienes que tener cuidado porque no todos saben apreciar la sinceridad, Acuario. Piensa muy bien el paso que vas a dar.

Piscis (22 febrero-20 marzo

Acércate más a las personas y trata de ser menos aislado, intenta hablar con familiares, amigos e incluso con tu pareja, no debes descuidar este aspecto de tu vida pues complementario a todo lo que haces en tu día a día. Este es un buen momento para la reflexión de todo lo que has aprendido a lo largo de tus relaciones. Tanto las cosas buenas como las malas; no sólo te centres en lo malo, Piscis. Ponle un poco de atención también a las cosas buenas que te han dejado otras personas.

La frase del día

"Siendo natural y sincero, a menudo se pueden crear revoluciones sin haberlas solicitado", Christian Dior, famoso diseñador de modas.

