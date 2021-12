Reto visual: Encuentra el árbol de Navidad en 10 segundos, sólo el 5% lo logra

En internet se han hecho virales diferentes tipos de retos y acertijos visuales. Pero como ya se acerca la Navidad, tenemos uno muy acorde a la época. Nuestro acertijo del día de hoy es muy especial, porque necesitarás buscar en todos los rincones de la imagen y encontrar el objeto escondido. Toma unos segundos para resolver este reto visual y relájate unos momentos.

En la imagen se ve una serie de objetos relacionados con la Navidad, por ejemplo rosas, acebos y piñas. Pero además hay un árbol de Navidad, la estrella de las fiestas decembrinas. El reto consiste en encontrar el árbol de Navidad escondido y resolver el misterio.

Pon atención a los detalles y utiliza tu poder de observación para encontrar el árbol de Navidad. Así que, aquí esta el reto visual del día y recuerda que tienes 10 segundos para responderlo. No veas la solución si aún no lo has intentado.

¿Puedes encontrar el árbol de Navidad en 10 segundos?

FOTO: Twitter

¿Encontraste el árbol de Navidad en la imagen?

Si aún no has encontrado el árbol de Navidad, vuelve a intentarlo, antes de ver la solución en la parte de abajo. Estamos seguros de que puedes lograrlo en menos de 10 segundos.

Con un poco de concentración y atención era posible resolver el acertijo de hoy. El árbol se encuentra en la parte inferior derecha de la imagen. Lógicamente no es tan grande como para que fuera sencillo encontrarlo, pero ahora que ya sabes dónde está, te puedes dar cuenta que no era tan difícil.

Así ya sabes cómo resolver este problema y ya se lo puedes compartir a tus conocidos. En caso de que lo hayas logrado a la primera, ¡Felicidades! eres parte del 5 por ciento de los que sí lo consiguió.

El árbol estaba en la parte de abajo de la imagen

FOTO: Twitter

SEGUIR LEYENDO:

Reto visual: Encuentra las playeras con cuello "V" en 10 segundos; sólo 5% lo consigue

Reto visual: Encuentra los 3 tomates en 10 segundos; sólo el 5% lo logra

Reto visual: Encuentra la letra E, en menos de 5 segundos; sólo el 5% lo logra