Reto visual: Encuentra las playeras con cuello "V" en 10 segundos; sólo 5% lo consigue

En internet se han hecho virales diferentes tipos de retos y acertijos visuales. Nuestro reto visual del día de hoy es muy especial, porque necesitarás buscar en todos los rincones de la imagen y encontrar los cinco objetos que te vamos a decir. Toma unos segundos para resolver este reto visual y relájate unos momentos.

Para el acertijo que ayudará a probar tu nivel de concentración y observación necesitas velocidad y agilidad mental. En la imagen se ve una serie de playeras de colores. Todas son del mismo color en las filas diagonales, pero hay cinco que son diferentes a todas las demás. El reto consiste en encontrar las cinco playeras que tienen el cuello en "V" y no son redondas.

Pon atención a los detalles y utiliza tu poder de observación para encontrar las cinco playeras diferentes. Así que, aquí esta el reto visual del día y recuerda que tienes 10 segundos para responderlo. No veas la solución si aún no lo has intentado.

¿Puedes encontrar las 5 playeras con el cuello en "V"?

FOTO: El Heraldo de México

¿Encontraste las cinco playeras diferentes?

Si aún no has encontrado a las cinco playeras diferentes, vuelve a intentarlo. Antes de ver la solución en la parte de abajo. Estamos seguros de que puedes lograrlo en menos de 10 segundos.

Con un poco de concentración y atención era posible resolver el acertijo de hoy. Las cinco playeras diferentes se encuentran en distintos lugares. En la imagen de abajo podrás ver que se trata de dos playeras rojas, dos verdes y una amarilla. Las columnas en donde se ubican son la 2, 3, 6, 7 y 8.

Así que ya sabes cómo resolver este problema y ya se lo puedes compartir a tus conocidos. En caso de que lo hayas logrado a la primera, ¡Felicidades! eres parte del 5 por ciento de los que sí lo consiguió.

Sólo el 5 por ciento de las personas puede resolver el acertijo

FOTO: El Heraldo de México

