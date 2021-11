Reto visual: Encuentra los 3 tomates en 10 segundos; sólo el 5% lo logra

En redes sociales encontramos retos visuales de todo tipo. En algunos es necesario ver todos los detalles, en otros hay que encontrar las diferencias y también hay algunos en donde nos piden encontrar la palabra o la letra oculta. En este caso te tenemos un acertijo visual en el que debes encontrar tres objetos dentro de una imagen.

Toma unos segundos para resolver este reto visual y relájate un momento. En esta ocasión tenemos un acertijo que ayudará a probar tu nivel de concentración y observación. Necesitas velocidad y creatividad para resolverlo. En la imagen se ve una serie de frutas como fresas, sandías y moras, además de jitomates. El reto consiste en encontrar los 3 jitomates intrusos en la imagen.

Pon atención a los detalles y utiliza tu poder de observación para encontrar los jitomates. Así que, aquí esta el reto visual del día y recuerda que tienes 10 segundos para responderlo. No veas la solución si aún no lo has intentado.

Tienes 10 segundos para encontrar los 3 tomates

FOTO: El Heraldo de México

¿Encontraste los jitomates en 10 segundos?

¿Pudiste encontrar los tomates? Si no lo has logrado, vuelve a intentarlo, antes de ver la solución en la parte de abajo. Estamos seguros de que puedes lograrlo en menos de 10 segundos.

Con un poco de concentración y atención era posible resolver el acertijo de hoy. Los jitomates están en diferentes partes de la imagen. El primero está en el segundo tercio, del lado izquierdo. El segundo está a l misma altura, pero del lado derecho y el último se encuentra en la esquina inferior derecha.

Así que ya sabes cómo resolver este problema y ya se lo puedes compartir a tus conocidos. Vean si a ellos les va mejor o peor que a ti. En caso de que lo hayas logrado a la primera, ¡Felicidades! eres parte del 5 por ciento de los que sí lo consiguió.

¿Encontraste los 3 jitomates?

FOTO: El Heraldo de México

