Reto visual: Encuentra los 2 ratones en 10 segundos; el 95% no lo logra

Nuestro reto visual del día de hoy es muy especial, porque te exige buscar en todos los rincones y encontrar los dos objetos escondidos en la imagen. Toma unos segundos para resolver este reto visual y relájate un momento. Además puedes divertirte y ver si eres capaz de resolverlo.

En esta ocasión tenemos un acertijo que ayudará a probar tu nivel de concentración y observación. Necesitas velocidad para resolverlo. En la imagen se ve una serie de gatos y algunos pedazos de queso y pescado, pero entre todos ellos están escondidos dos ratones. El reto consiste en encontrar los 2 ratones intrusos en la imagen.

Pon atención a los detalles y utiliza tu poder de observación para encontrar a los ratones. Así que, aquí esta el reto visual del día y recuerda que tienes 10 segundos para responderlo. No veas la solución si aún no lo has intentado.

Tienes 10 segundos para encontrar a los dos ratones

FOTO: El Heraldo de México

¿Pudiste resolver el acertijo en 10 segundos?

Si aún no has encontrado a los dos ratones vuelve a intentarlo, antes de ver la solución en la parte de abajo. Estamos seguros de que puedes lograrlo en menos de 10 segundos.

Con un poco de concentración y atención era posible resolver el acertijo de hoy. Los dos ratones se encuentran en la parte baja de la imagen. El primero está en el segundo tercio, del lado derecho y el segundo está en la esquina inferior izquierda.

Así que ya sabes cómo resolver este problema y ya se lo puedes compartir a tus conocidos. En caso de que lo hayas logrado a la primera, ¡Felicidades! eres parte del 5 por ciento de los que sí lo consiguió.

¿Pudiste resolver el acertijo visual?

FOTO: El Heraldo de México

