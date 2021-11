Reto visual: Encuentra los objetos navideños en menos de un minuto

En redes sociales encontramos diferentes retos virales. A veces debemos fijarnos en todos los detalles, en otros casos hay que encontrar las diferencias y también hay algunos en donde nos piden encontrar la palabra o la letra oculta. En este caso te proponemos uno en donde debes encontrar varios objetos dentro de una imagen.

Toma unos segundos para resolver este reto visual, relájate un momento y ve si puedes resolverlo. En este caso te tenemos un reto visual que ayudará a probar tu nivel de concentración y observación. Necesitas velocidad para resolverlo.

En la imagen se ve la sala de una casa con muchos elementos relacionados con navidad. Ahí podemos ver diferentes elementos como una casa de jengibre, un letrero, un arbolito con esferas y otras cosas importantes para estas fechas. El reto consiste en encontrar todos los objetos que están del lado izquierdo de la imagen, antes de que pase un minuto.

Pon atención a los detalles y utiliza tu poder de observación para encontrar los objetos. Así que, aquí esta el reto visual del día y recuerda que tienes 60 segundos para responderlo. No veas la solución si aún no lo has intentado.

Tienes un minuto para encontrar todos los objetos

FOTO: El Heraldo de México

¿Encontraste todos los objetos de navidad?

¿Pudiste encontrar todos los objetos de navidad? Si no lo has logrado, vuelve a intentarlo, antes de ver la solución en la parte de abajo. Estamos seguros de que puedes lograrlo en menos de 60 segundos.

Te decimos que el reto de hoy, con un poco de concentración y atención era posible resolverlo. Los objetos están en diferentes lugares de la imagen; algunos de mayor tamaño y otros no tan claros, además hay unos que están detrás de otros objetos. En la imagen de abajo te mostramos en dónde está cada uno de los objetos que buscamos.

Así que, ya sabes cómo resolver este problema. En caso de que lo hayas logrado a la primera, ¡Felicidades! eres parte del selecto grupo de personas que sí lo consiguió.

¿Encontraste todos los objetos navideños?

FOTO: El Heraldo de México

