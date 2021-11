Reto visual: Ubica la palabra oculta en menos de 10 segundos; sólo el 1% lo logra

En redes sociales encontramos retos visuales de todo tipo. En algunos es necesario ver todos los detalles, en otros hay que encontrar las diferencias y también hay algunos en donde nos piden encontrar una letra oculta. En este caso te proponemos uno en donde debes encontrar una palabra oculta en una sopa de letras.

Toma unos segundos para resolver este reto visual y relájate un momento. Diviértete con tus compañeros y ve si pueden resolverlo. Para este día te tenemos un reto visual con el que podrás probar tu nivel de concentración y observación. Necesitas velocidad y creatividad para resolverlo.

En la imagen se ve una sopa de letras. Pero a diferencia de las sopas de letras normales, en ésta sólo podrás encontrar una palabra escondida. El reto consiste en encontrar la palabra escondida en la sopa de letras. Pero no sólo eso, deberás hacerlo en menos de 10 segundos.

Pon atención a todas las letras y utiliza tu poder de observación para encontrar la palabra escondida. Así que, aquí esta el reto visual del día y recuerda que tienes 10 segundos para responderlo. No veas la solución si aún no lo has intentado.

¿Puedes encontrar la palabra escondida en menos de 10 segundos?

FOTO: Facebook

¿Pudiste encontrar la palabra en menos de 10 segundos?

¿Pudiste encontrar la palabra escondida en menos de 10 segundos? Si no lo has logrado, vuelve a intentarlo, antes de ver la solución en la parte de abajo. Estamos seguros de que puedes lograrlo en menos de 10 segundos.

Con un poco de concentración y atención es posible resolver el reto de hoy. En este reto, la palabra que estaba escondida es entusiasmo. Se encuentra escrita de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. En la parte de abajo pusimos de un color distinto las letras que conforman la palabra, para que puedas identificarla.

Así que, ya sabes cómo resolver este problema. En caso de que lo hayas logrado a la primera, ¡Felicidades! eres parte del 1 por ciento de los que sí lo consiguió.

La palabra escondida es entusiasmo

FOTO: Facebook

SEGUIR LEYENDO:

Reto visual: Encuentra 5 galletas en 10 segundos; sólo el 5% lo logra

Acertijo visual: ¿Eres capaz de encontrar la letra N en 5 segundos?

Reto visual: ¿Quién es el personaje oculto? Tienes 10 segundos para adivinarlo