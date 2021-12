"No lo regañé y no era mi aguinaldo": Tiktoker revela la verdad sobre el perrito que se comió los billetes

Hace unos días, las redes sociales se llenaron de ternura y tragedia por un video de un perrito que se comió varios billetes de 500. Incluso, alguno se atrevieron a mencionar que era el aguinaldo de su dueña.

Ante tantos cuestionamientos sobre la conclusión del caso, fue la misma usuaria de TikTok quien salió a explicar qué fue lo que le sucedió al dinero y hasta reveló la identidad del canino.

La usuaria identificada como @_feery_ se mostró ante la cámara cargando a su perrito. En las imágenes se le ve tranquila y hasta tomó con humor lo sucedido.

La joven inició el clip presentando a "Tobías", el famoso cachorro que devoró el dinero. Ella misma señaló que nunca pensó que el video se hiciera viral con más de 4 millones de reproducciones.

No le hice nada, no lo regañé ni le hice nada, aparte no sé de dónde sacan que era mi aguinaldo, tal vez por las fechas, pero ese dinero era para mi título, no sé si la historia es más triste