Mari Carmen Obregón muestra el arte de crear con su best seller 'El Efecto WOW'

La conferencista y escritora participó en la plataforma Tedx Talks y fue nombrada como una de las 30 promesas de negocios en México. Es autora del best seller El Efecto WOW, una técnica para diseñar lo extraordinario.

¿Cómo surge la idea de dedicarte a las experiencias?

Es una historia muy bonita, estudié contabilidad. Al final me di cuenta que no era feliz. Trabajé en una agencia de marketing y allí me enamoré de las experiencias extraordinarias. Después decido emprender haciendo eventos con momentos únicos. Me invitaron a dar conferencias y decidí publicar mi primer libro El Efecto WOW, al final la empresa la cerré para dedicarme a dar cursos y talleres sobre la metodología de experiencias.

¿Qué es El Efecto WOW?

Es una técnica para crear momentos que se conviertan en memorias para siempre y en historias que contar. Es aprender a crear los instantes maravillosos que al recordarse generan emociones para toda la vida. Esto aunado a la percepción individual o colectiva de emocionarse, impactarse o fascinarse. Emocionarse o impactarse por algo que está fuera de lo ordinario. Las buenas ideas están en todos lados, pero no hay que crearlas aisladas, sino que cumplan el propósito que la persona esté buscando. Las grandes empresas y marcas están descubriendo que el marketing emocional es el que crea comunidad.

¿Cuáles son los pasos para crear una experiencia?

Observar, pensar cuál es la emoción que quiero que viva cada persona al tener contacto con el producto o servicio, transmitirlo por algún tiempo determinado, y por último, brindar tres momentos que salgan de lo cotidiano. Analiza cómo premiar esa emoción en tu servicio de principio a fin.

¿Cuál ha sido tu mayor reto y satisfacción al emprender?

Inicias con un sueño romántico de hacer lo que te gusta, y la realidad es muy distinta. Una cosa es tu talento y otra ser un buen emprendedor, un reto fue entender que necesitaba el talento de otros para lograr avanzar y crecer, no se puede hacer todo sola. Debes dejar que te ayuden y entender que los momentos de fracaso me estaban ayudando a ver las mejores depuraciones de mi vida. La pandemia me dejó muchos meses de trabajo, y decidí escribir un libro en donde plasmo que hay momentos para la creatividad y otros para reconfigurarte. Si tienen un proyecto creativo, piensen quién les puede ayudar a lograrlo.

* Cada persona tiene una forma irrepetible de percibir el mundo, algunos de acuerdo a su talento creativo y a su historia de vida.

* La emoción puede ser el distintivo del producto o servicio.

* Participó en la creación de proyectos como: el Festival de Globos Aerostáticos de León y para más de 700 marcas de lujo.

POR ISIS MALHERBE

FOTOS: CORTESÍA

MAAZ