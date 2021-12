Obispo arruina la Navidad de decenas de niños; hace fuerte revelación sobre Santa Claus

La Navidad es una de las festividades favoritas de los menores de edad, pues Santa Claus llega con muchos regalos, pero en la ciudad de Noto, Sicilia, en Italia, el obispo Antonio Stagliano aseguró que Papá Noel no existe, sino que “es un personaje imaginario y no una persona real”, según expresó en una de sus eucaristías en la que había varios niños, quienes quedaron con el corazón roto.

El cura expuso que Santa Claus es una creación de la compañía Coca Cola que lo ideó a finales del siglo XIX, inspirándose San Nicolás de Mira, para vender más productos en la temporada navideña. “En las zonas altas de Europa la cultura no ha dado centralidad a Papá Noel sino a Santa Claus o San Nicolaus. San Nicolás de Mira fue un personaje histórico que no llevaba muchos regalos sino dones”, comentó.

Esta declaración del prelado no fue bien recibida por los papás de los infantes, quienes solicitaron que la diócesis se disculpara. “Queridos niños, yo no he dicho como recordaréis bien, que Papá Noel no existe; he dicho que existe como personaje imaginario y no como persona real, concreta e histórica”, dijo Stagliano en un video publicado en redes sociales y a modo de disculpa.

Santa es muy popular en Europa y Norteamérica. Foto: Especial.

Además, Alessandro Paolini, responsable de comunicación de diócesis, manifestó que la intención de Stagliano no era arruinar o dañar la Navidad, sino que lo que él pretendía era hacer una reflexión crítica sobre cómo las marcas se han apropiado de los discursos.

¿Quién es Santa Claus?

Papá Noel o Santa Claus es uno de los personajes más mencionados en esta época, pues por lo regular los niños de Canadá y Estados Unidos le envían una carta al Polo Norte, donde supuestamente tiene su taller de juguetes. Estos son algunos datos curiosos sobre este personaje:

La mayoría de personas menciona que Papá Noel vuela con la ayuda de renos, pero en sus orígenes se representaba viajando a caballo.

Se dice que sólo tiene 31 horas para dejar los regalos en casas de los niños.

La casa de Papá Noel se sitúa en Rovaniemi, Finlandia, dentro del Círculo Polar Ártico.

Coca Cola asegura que Papá Noel ya vestía con colores de blanco y rojo antes de usarlo para sus campañas.

