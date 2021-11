Remember, Remember The Fifth of November: Así fue la conspiración que inspiró a "V de Venganza" y Anonymous

Todos hemos visto o escuchado de Anonymous, el grupo de hacktivistas que desde 2003 ha puesto en jaque a más de un gobierno, organizaciones, medios de comunicación, grupos políticos y económicos. Sus integrantes suelen portar una máscara blanca, que hace alusión a un hombre que puso en apuros a las autoridades del Reino Unido allá en el siglo XVII.

Se trata de Guy Fawkes, un revolucionario inglés que formó parte de un grupo de 13 católicos en la llamada "Conspiración de la pólvora" que buscaba asesinar al entonces rey protestante Jacobo I de Inglaterra y IV de Escocia para luego reemplazarlo por un jerarca católico. La única forma en que estos rebeldes podrían lograrlo era explotando el Palacio de Westminster, sede del Parlamento Británico.

Guy Fawkes en sí no era el líder de los conspiradores pero se convirtió en la figura del movimiento luego de ser descubierto por las autoridades inglesas en el sótano del recinto. El hombre, quien junto con otros compañeros se había infiltrado en el edificio como supuestos trabajadores, estaba acomodando el cargamento de 36 barriles de pólvora cuando fue encontrado. La conspiración fue descubierta porque dias antes, alguien le envió un escrito al Rey para decirle que querían matarlo.

Después lo condenaron a muerte y lo descuartizaron cerca de la Cámara de los Lores en señal de que ese sería el destino de los conspiradores contra el Rey. Fruto de ese fallido atentado cada 5 de noviembre se celebra la Noche de la Hoguera (Bonfire Night), aunque la monarquía inglesa también dijo que esa fecha sería un tipo de Día de Acción de Gracias para recordar que no pudieron matar al jerarca.

Por alguna razón que los historiadores no tienen del todo clara, en 1670 comenzó a celebrarse el Día de Guy Fawkes, una festividad llena de pirotecnia, comida, baile y excesos en que los ingleses toman las calles y queman un muñeco del conspirador mientras que los niños portan una máscara del hombre y salen a pedir dulces (como si se tratáse de Halloween).

Incluso, hay una popular rima infantil que habla sobre la Conspiración de la Pólvora y por qué la fecha no debería ser olvidada:

"Remember, Remember The Fifth of November, The Gunpowder Treason and Plot, I know of no reason why the Gunpowder should ever be forgot. Guy Fawkes, Guy Fawkes, t'was his intent to blow up the King and Parli'ment..."