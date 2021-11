"Es difícil ser bella": esta modelo es tan hermosa que la gente no cree que sea real

Veronika Rajek, una reconocida modelo de Eslovaquia, abrió su corazón y reconoció que la vida para las personas que son hermosas es difícil, pues constantemente son víctimas de ataques tanto en la vida real como en el mundo virtual: "muchas mujeres están celosas de mi y creen que les voy a quitar a su novio...solo las mujeres saben cómo herir a otra demasiado fuerte", dijo.

Dijo en entrevista con Jam Press que constantemente las personas que la molestan en redes sociales porque creen que no es real. Algunos creen que es un robot que funciona con inteligencia artificial (IA) o que se trata de un bot malicioso que roba información; e incluso sus cuentas han sido desactivadas tras recibir denuncias porque los usuarios creen que "es demasiado hermosa para ser real".

La modelo de 25 años, cuyas medidas 90-60-90 son consideradas perfectas según los estándares de belleza contemporáneos, afirma que se ha sentido discriminada en muchas ocasiones, tanto por ser alta y rubia, como por su cuerpo proporcionado. "No creo que sea perfecta, pero la gente me tiene miedo y no me quiere hablar", agregó.

Veronika fue finalista de Miss Eslovaquia 2016 y actualmente vive en Viena, Austria; ella cree que tras saltar a la fama después del concurso de belleza fue que los ataques se intensificaron y eso también le ha causado problemas, pues además de tener que recibir críticas, descalificaciones y tratar de desmentirlos, socialmente se siente sola, pues no tiene muchos amigos.

Sin embargo, Rajek dice que no se permite que esto le afecte, por lo que es muy activa en redes sociales: al menos en Instagram, puede presumir que tiene más de un millón de seguidores, a quienes deleita con fotografías en bikini o demasiado sugerentes, pero también con consejos sobre la belleza, pues cree que más que algo físico, ésta es un sentimiento que debes abrazar.

"Si te sientes bien siendo como eres, entonces eres hermoso. Si te cuidas a ti mismo, también puedes ser hermoso", repite constantemente a sus admiradores, sobre todo a aquellos que se sienten menos agraciados.

Dice que no siempre fue hermosa

La popular modelo eslovaca de 25 años hace todo lo posible por sacar provecho a sus atributos y se ejercita constántemente, pues reconoce que sus pechos son un regalo que Dios le dio, aunque relató en la entrevista que no siempre fue hermosa, y que tuvo una adolescencia bastante difícil en la escuela.

"No tuve pechos hasta los 17 o 18 años, mis compañeros de la escuela me llamaban 'jirafa sin senos'", confesó. Y es por ello que se esfuerza demasiado en demostrarle a la gente que ella y sus 'boobs' son reales. Incluso hace poco viajó a Dubái para que una especialista corroborara que, en efecto, su cuerpo considerado perfecto es completamente natural.

Y fue entonces que la médica confirmó que Veronika no se ha sometido a ninguna cirugía plástica y que esos pechos talla 36D son reales y que no son sino el resultado de años de ejercicio y una buena dieta.

